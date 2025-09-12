Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 12:21

Две школьницы поджарили зефир у Вечного огня и попали на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Каменске-Уральском две девочки пожарили зефир у Вечного огня, происходящее школьницы снимали на камеру, передает Telegram-канал Ural Mash. Прокуратура проводит проверку по данному инциденту.

На кадрах видно, как девочки жарят нанизанные на палки сладости прямо в пламени Вечного огня. Параллельно подростки смеются, а затем дегустируют приготовленный зефир. Кроме того, участницы ролика вслух рассуждали, попадет ли ролик в местные новостные паблики.

Ранее стало известно, что в Челябинской области ищут вандалов, приготовивших яичницу на Вечном огне. По данным издания, работники администрации во время планового обхода обнаружили следы трапезы. Мемориал «Защитникам Отечества» оказался поврежден: на звезде, где горит огонь, были обнаружены остатки приготовленной еды. Рядом также нашли обугленный шпагат.

Также в ЯНАО жителя Нового Уренгоя осудили после сожжения трупа лисы в Вечном огне. Мужчину признали виновным в осквернении символов воинской славы РФ. Он бросил труп животного в пламя в состоянии алкогольного опьянения.

Урал
вечный огонь
школьницы
проверки
