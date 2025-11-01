На Урале будут судить мигранта, который прикурил от Вечного огня

В Свердловской области будут судить 19-летнего уроженца Узбекистана, который прикурил сигарету от Вечного огня на мемориальном комплексе в Верхней Пышме, сообщает пресс-служба региональных судов. Фигуранта обвиняют в реабилитации нацизма.

Уроженец Республики Узбекистан поднялся на помост Мемориального комплекса, посвященного погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в Верхней Пышме, и прикурил от пламени Вечного огня, — говорится в сообщении.

По версии обвинения, юноша таким образом публично оскорбил память защитников Отечества, а также хотел унизить честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. Дело возбудили по части 3 статьи 354.1 УК РФ. Заседание пройдет в особом порядке, без проведения судебного следствия.

Ранее в Туапсе мировой судья признал местную жительницу виновной в надругательстве над памятником воинской славы и приговорил к исправительным работам. 18-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения прикурила сигарету от Вечного огня. Свою вину она признала и подчеркнула, что совершила поступок «по глупости». При этом она заверила, что публикацией ролика в соцсети не хотела никого оскорбить.