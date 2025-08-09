Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 18:29

Девушка прикурила от Вечного огня и пошла под суд

Суд Туапсе приговорил прикурившую от Вечного огня девушку к обязательным работам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Туапсе мировой судья признал местную жительницу виновной в надругательстве над памятником воинской славы и приговорил к исправительным работам, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. 18-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения прикурила сигарету от пламени Вечного огня.

Свою вину она признала и подчеркнула, что совершила поступок «по глупости». При этом она заверила, что публикацией ролика в соцсети не хотела никого оскорбить.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, личности подсудимой, наличия смягчающих наказание обстоятельств назначил виновной наказание в виде обязательных работ в размере 260 часов, — огласил судья.

Ранее в ЯНАО жителя Нового Уренгоя осудили после сожжения трупа лисы в Вечном огне. Мужчину признали виновным в осквернении символов воинской славы РФ. Он в состоянии алкогольного опьянения бросил труп дикого животного в огонь у комплекса «Мемориал трех войн».

Как пояснили в прокуратуре ЯНАО, своим поведением россиянин оскорбил память защитников Отечества. В качестве наказания ему назначили 320 часов обязательных работ.

вечный огонь
приговоры
суды
исправительные работы
Туапсе
