Баварский салат, который сводит с ума с первой ложки: мой секрет в заправке для кулинарного шедевра

Я готовлю этот баварский салат постоянно, потому что он сочетает в себе все, что нужно для идеального блюда: сытность, яркий вкус и простоту. Мне нравится, как обычные продукты вроде картошки и ветчины превращаются в настоящий кулинарный шедевр с пикантной заправкой. Особенно выручает, когда нужно быстро накормить семью или собрать достойное угощение для нежданных гостей.

Готовлю я так: 500 граммов картофеля отвариваю в мундире, очищаю и нарезаю кубиками — лучше делать это, пока он еще теплый, так он лучше пропитается. Четыре яйца варю вкрутую, охлаждаю и мелко рублю. Красную луковицу режу полукольцами и мариную в яблочном уксусе, чтобы ушла лишняя острота. Ветчину и маринованные огурцы нарезаю соломкой. Для заправки смешиваю 100 граммов сметаны, две ложки горчицы, немного уксуса, соль и перец. Все ингредиенты аккуратно соединяю в салатнице и заправляю соусом прямо перед подачей. Даю салату постоять минут 15–20 — за это время вкусы успевают подружиться и раскрыться по-настоящему.

