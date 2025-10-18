Дивали: что означает индийский фестиваль огней

Во второй половине октября небо над Индией озарится фейерверками, а дома и улицы будут украшены лампами и узорами из рисовой муки. А все потому, что в Индии (а также в других странах, где есть индуистские общины) пройдет фестиваль Дивали, или Праздник огней. О том, какого числа справляют праздник Дивали в 2025 году и как его принято отмечать, читайте в материале NEWS.ru.

Какого числа Дивали в 2025 году в Индии

Дивали, он же Дипавали, — один из наиболее значимых индийских праздников, а потому и отмечают его на широкую ногу. По сути, это не просто праздник, а полноценный фестиваль. Он длится пять дней, каждый из которых сопряжен с проведением особых ритуалов.

В 2025 году Дивали приходится на период с 19 по 23 октября. При этом наиболее торжественным днем станет третий (в текущем году — 21 октября). Этот день известен как Лакшми Пуджа, и посвящен он богине изобилия и удачи Лакшми.

Дивали в 2025 году в Индии Фото: Faisal Bashir/Global Look Press

Легенды и духовный смысл Праздника огней

Праздник объединяет представителей сразу нескольких религий: буддизма, сикхизма, индуизма и джайнизма. При этом для каждой религии, как и для каждого уголка Индии, он имеет особенное значение. На юге вспоминают победу Кришны над демоном Наракасурой, а на востоке поклоняются Кали и духам предков. Между тем на севере Дивали — праздник в честь возвращения царя Рамы и его супруги Ситы из изгнания (и заодно — победы над демоном Раваной). На западе же праздник является местным аналогом Нового года.

Таким образом, духовный смысл праздника Дивали в Индии варьируется в зависимости от региона. Но общим остается «стержень» торжества: победа света над тьмой и добра — над злом. Поэтому Дивали — радостный фестиваль, объединяющий отмечающих.

Как празднуют Дивали: традиции, подарки и угощения

В 2025 году Дивали в Индии опять пройдет на широкую ногу. Праздник не обойдется без фейерверков, ведь шум и искры, по поверью, способны отпугнуть зло. А еще повсюду загорятся масляные лампы — дии. Они также имеют символическое значение. Одна из праздничных легенд связана с возвращением уже упомянутого легендарного царя Рамы в Айодхью после изгнания и победы над демоном. Так как Дивали выпадает на новолуние, в этот день по традиции зажигают глиняные лампы, которые призваны осветить Раме и Сите путь.

На этом традиции не заканчиваются. Дивали не обходится без таких ритуалов, как:

обмен подарками — это могут быть одежда (считается, что фестиваль нужно провести в ярком, в идеале традиционном, одеянии), техника, сертификаты, десерты, сухофрукты и не только;

застолье — особенно в почете сладости, например адду, джалеби и барфи;

уборка — она символизирует духовное очищение;

раздача сладостей среди соседей — эта традиция напоминает о важности дружелюбия и щедрости;

праздничные гулянья — жители Индии выходят на улицы и любуются фейерверками;

почитание родственников — во время фестиваля особое внимание уделяют близким;

пуджа — молитва богине изобилия Лакшми.

Символы Дивали: огни, ранголи и богиня Лакшми

Название фестиваля в переводе с санскрита означает «ряд огней». И уже упомянутые лампы — один из главных символов праздника. Торжество символизирует победу света над тьмой, так что дома и улицы озаряются огнями свечей, дий и салютов.

Другой символ праздника — ранголи. Это узор из окрашенного песка и рисовой муки, который выкладывают (а точнее, насыпают) как в домах, так и в общественных местах (даже в торговых центрах). На ранголи изображается лотос, а иногда — просто витиеватый узор. Считается, что зло «запутается» в сложном рисунке и не сможет творить свои темные дела.

Символы праздника Дивали Фото: Javed Dar/Global Look Press

В разгар фестиваля особым почтением пользуется уже упомянутая богиня изобилия Лакшми. Ей возносят молитвы и делают подношения (часто это цветы и монеты). Считается, что зажженная свеча способна привлечь Лакшми в дом отмечающего и благословить его на год вперед.

Таким образом, Дивали — это торжество света над тьмой, как метафорическое, так и буквальное. Помимо Индии фестиваль проходит на Шри-Ланке и Фиджи, в Сингапуре, а также в индуистских общинах в разных уголках света. Например, в России праздник справляют в индийском посольстве.