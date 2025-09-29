Новой богиней Непала стала двухлетняя девочка

В Непале избрали новую Кумари — живую богиню, земное воплощение богини Таледжу, сообщает Republica. Ей стала двухлетняя Арьятара Шакья, сменившая на этом посту восьмилетнюю Тришну Шакью.

Будущая богиня прошла строгий многоступенчатый отбор. Согласно традиции, кандидатка должна принадлежать к буддийской касте Шакья народа невары, находиться в препубертатном возрасте, отличаться безупречным здоровьем, никогда не терять зубы и не проливать кровь.

Особые требования предъявляются к внешности: у девочки должны быть 32 признака совершенства, включая кожу цвета лотоса, ресницы как у коровы и голос звонкий, как у утки. Важным испытанием является проверка храбрости — ночь, проведенная в храме среди отрубленных голов буйволов и мужчин в жутких масках.

Согласно традиции, Арьятара покинет семью и будет жить во дворце Кумари Чоук. Ей запрещено ходить по земле за пределами дворца, общаться со сверстниками и посещать обычную школу. В обязанности живой богини входит благословение верующих и участие в государственных и религиозных церемониях.

