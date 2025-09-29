Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 21:41

Новой богиней Непала стала двухлетняя девочка

Земным воплощением богини Таледжу в Непале выбрали двухлетнюю Арьятару Шакью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Непале избрали новую Кумари — живую богиню, земное воплощение богини Таледжу, сообщает Republica. Ей стала двухлетняя Арьятара Шакья, сменившая на этом посту восьмилетнюю Тришну Шакью.

Будущая богиня прошла строгий многоступенчатый отбор. Согласно традиции, кандидатка должна принадлежать к буддийской касте Шакья народа невары, находиться в препубертатном возрасте, отличаться безупречным здоровьем, никогда не терять зубы и не проливать кровь.

Особые требования предъявляются к внешности: у девочки должны быть 32 признака совершенства, включая кожу цвета лотоса, ресницы как у коровы и голос звонкий, как у утки. Важным испытанием является проверка храбрости — ночь, проведенная в храме среди отрубленных голов буйволов и мужчин в жутких масках.

Согласно традиции, Арьятара покинет семью и будет жить во дворце Кумари Чоук. Ей запрещено ходить по земле за пределами дворца, общаться со сверстниками и посещать обычную школу. В обязанности живой богини входит благословение верующих и участие в государственных и религиозных церемониях.

Ранее в тайской деревне Каласин жители обнаружили настоятеля буддийского храма в его келье с 40-летней женщиной. Они обвиняют его в любовной связи и требуют отставки. Настоятель заявил, что отношения были невинными и женщина принесла ему грибы, но сельчане не верят. Слухи о его связях с женщинами ходят в деревне более трех лет.

Непал
дети
буддисты
культуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.