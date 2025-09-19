Настоятеля храма «застукали» с любовницей в келье The Thaiger: в Таиланде жители поймали настоятеля храма с любовницей в келье

Жители одной из деревень тайской провинции Каласин обнаружили настоятеля местного буддийского храма в его келье с любовницей, передает The Thaiger. Ей оказалась 40-летняя местная жительница.

Жители села собрались у храма после того, как один из прихожан выразил свое недовольство. Он сообщил, что видел, как в келью настоятеля вошла женщина, после чего монах запер дверь.

Недовольные местные жители потребовали провести проверку комнаты настоятеля. Протестующие били в барабан, вели трансляции в интернете и обращались к полиции с просьбой вмешаться. В келью вошли представители правоохранительных органов и обнаружили настоятеля с той самой женщиной.

Люди обвиняют настоятеля в том, что у него есть любовница, и требуют его отставки. Сам священник утверждает, что его отношения с женщиной не были предосудительными, и рассказывает, что она принесла ему грибы. Однако местные жители не верят его словам, так как слухи о его связях с несколькими женщинами ходят в деревне уже более трех лет.

Ранее настоятеля Шаолиньского монастыря в КНР Ши Юнсиня лишили сертификата о принятии обетов. Китайская буддийская ассоциация аннулировала его свидетельство о посвящении. Решение принято на фоне подозрений в хищениях и неподобающем поведении.