Настоятель Шаолиньского монастыря лишился сана из-за связей с женщинами

Настоятель Шаолиньского монастыря в КНР Ши Юнсинь лишился сертификата о принятии обетов, что фактически означает его лишение сана, информирует Китайская буддийская ассоциация (КБА). Это произошло на фоне подозрений в совершении хищений и многочисленных «неподобающих связях» с женщинами, говорится на сайте объединения.

КБА приняла решение аннулировать свидетельство о посвящении Ши Юнсиня. Организация объяснила свое решение, указав, что получила запрос от своего провинциального отделения в Хэнани, где находится монастырь, с ходатайством об отзыве у него права занимать буддийский пост, ссылаясь на действующие правила.

Администрация монастыря Шаолинь еще 27 июля опубликовала заявление, где указывала, что настоятель Ши Юнсинь подозревается в совершении преступлений, хищении средств и имущества обители, а также в серьезных нарушениях буддийских заповедей. Администрация также упомянула, что он длительное время поддерживал ненадлежащие отношения с несколькими женщинами и имеет внебрачных детей. Монастырь добавил, что Ши Юнсинь в настоящее время находится под следствием, которое ведут несколько ведомств.

Это не первая проверка в отношении Ши Юнсиня. Еще в 2015 году некий Ши Чжэнъи, назвавший себя послушником монастыря, обнародовал в сети ряд серьезных обвинений против настоятеля. Он тогда утверждал, что Ши Юнсинь платил за секс с несколькими буддийскими монахинями и послушницами, владел коллекцией роскошных автомобилей, миллионами долларов, а также присваивал себе монастырские средства.

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