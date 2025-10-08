Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии

Более 40 человек погибли и 80 пострадали из-за взрыва бомб на буддистском фестивале в Мьянме, сообщила газета Metro. Среди жертв ЧП есть дети.

Инцидент произошел в городе Чаунг-У. Во время фестиваля полнолуния люди заметили на небе параплан, который летел в сторону толпы. Часть посетителей мероприятия успела разбежаться, прежде чем раздались взрывы.

Ранее стало известно, что в Мюнхене прозвучало несколько взрывов. Полицейские и пожарные начали масштабную операцию в городе. Жителей призвали избегать места происшествия. О пострадавших в результате инцидента пока неизвестно.

До этого в центре Осло на улице Пилестредет произошел мощный взрыв. На месте были обнаружены другие взрывные устройства, проводятся контролируемые подрывы. По предварительной информации, детонировало одно из нескольких взрывных устройств, найденных на улице.

В конце сентября в Пакистане восемь человек погибли, несколько пострадали при взрыве у штаба федеральной полиции. Это произошло в городе Кветта юго-западной провинции Белуджистан.