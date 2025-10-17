Картофельные зразы с капустной начинкой: с такой вкуснятиной и мяса не нужно

С этим рецептом вы легко приготовите картофельные зразы с капустной начинкой. Вкус получается насыщенным: нежное картофельное тесто с хрустящей корочкой идеально сочетается с сочной капустой и ароматным луком. С такой вкуснятиной и мяса не нужно.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 300 г тушеной капусты, 1 луковица, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Отварите картофель до готовности, разомните в пюре без добавления молока, охладите. Добавьте яйца, муку, соль и перец, замесите однородное тесто. Для начинки обжарьте лук до золотистого цвета, смешайте с тушеной капустой. На ладонь выложите картофельную массу, сделайте углубление, положите 1–2 ч. л. начинки, защипните края и сформируйте котлетку. Обваляйте в муке или сухарях и обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки.

Это блюдо особенно хорошо со сметаной или грибным соусом. Его приготовление не требует особых кулинарных навыков, но результат порадует всю семью.

