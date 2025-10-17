Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 14:46

Картофельные зразы с капустной начинкой: с такой вкуснятиной и мяса не нужно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С этим рецептом вы легко приготовите картофельные зразы с капустной начинкой. Вкус получается насыщенным: нежное картофельное тесто с хрустящей корочкой идеально сочетается с сочной капустой и ароматным луком. С такой вкуснятиной и мяса не нужно.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 300 г тушеной капусты, 1 луковица, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Отварите картофель до готовности, разомните в пюре без добавления молока, охладите. Добавьте яйца, муку, соль и перец, замесите однородное тесто. Для начинки обжарьте лук до золотистого цвета, смешайте с тушеной капустой. На ладонь выложите картофельную массу, сделайте углубление, положите 1–2 ч. л. начинки, защипните края и сформируйте котлетку. Обваляйте в муке или сухарях и обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки.

Это блюдо особенно хорошо со сметаной или грибным соусом. Его приготовление не требует особых кулинарных навыков, но результат порадует всю семью.

Ранее стало известно, как приготовить куриные биточки с помидорами — после такого ужина ночью не захочется к холодильнику.

