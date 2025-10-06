После такого ужина ночью не захочется к холодильнику: куриные биточки с начинкой

Эти куриные биточки с помидором и сыром станут идеальным ужином, после которого вы забудете о холодильнике до самого утра благодаря сытной комбинации белков и овощей. Это блюдо понравится взрослым и детям — оно выглядит аппетитно и дарит длительное чувство насыщения без тяжести в желудке.

Рецепт: для фарша смешайте 500 г куриного фарша, 1 яйцо, 100 г тертого сыра, 2 ст. л. сметаны, соль, перец и немного зелени. Сформируйте толстые лепешки, сделайте в каждой углубление и положите по кружку помидора. Сверху посыпьте сыром, аккуратно защипните края. Обжаривайте биточки на смеси масел до золотистой корочки 3–4 минуты с каждой стороны, затем добавьте на сковороду 50 мл воды, накройте крышкой и тушите 10 минут на медленном огне.

Вкус получается невероятно сочным: куриный фарш остается нежным внутри, помидор придает сочность, а расплавленный сыр создает тягучую текстуру и золотистую корочку. Подавайте биточки с гречкой или овощами — они хороши даже без гарнира. После такого ужина ночью не захочется к холодильнику!

