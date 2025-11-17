Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 11:37

Воздушный малиновый мусс: рецепт для идеального вечера

Воздушный малиновый мусс: рецепт для идеального вечера Воздушный малиновый мусс: рецепт для идеального вечера Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Для начала приготовьте малиновое пюре: 300 г свежей или размороженной малины протрите через сито, чтобы избавиться от косточек. В полученное пюре добавьте 30 г сахара и несколько листиков свежего базилика, мелко нарезанных. Дайте смеси настояться 15 минут, чтобы базилик отдал свой аромат. Тем временем залейте 15 г листового желатина 100 мл холодной воды и оставьте для набухания. Настоянное малиновое пюре слегка подогрейте на медленном огне, не доводя до кипения, и растворите в нем отжатый желатин. Тщательно процедите смесь через сито, чтобы удалить частички базилика. 200 мл жирных сливок взбейте с 20 г сахарной пудры до мягких пиков и нежно вмешайте в остывшее малиновое пюре. Разлейте мусс по формочкам и уберите в холодильник на 4 часа для полного застывания. Подавайте, украсив свежими ягодами и листиком базилика.

Ранее мы делились рецептом осенних беляшей с грибами и топинамбуром

Читайте также
Не думала, что куриная грудка может быть такой вкусной! Рецепт внутри
Семья и жизнь
Не думала, что куриная грудка может быть такой вкусной! Рецепт внутри
Салат «Генерал»: только простые ингредиенты и готовится быстро!
Семья и жизнь
Салат «Генерал»: только простые ингредиенты и готовится быстро!
Готовлю на зиму банками! Капуста с морковью по-корейски
Семья и жизнь
Готовлю на зиму банками! Капуста с морковью по-корейски
Самый нежный ягодный крем! Малиновый крем-чиз — готовим быстро и вкусно
Семья и жизнь
Самый нежный ягодный крем! Малиновый крем-чиз — готовим быстро и вкусно
Салат, который удивит гостей: этот рецепт доказал, что малина идеально сочетается с креветками и авокадо
Общество
Салат, который удивит гостей: этот рецепт доказал, что малина идеально сочетается с креветками и авокадо
простые рецепты
быстрые рецепты
малина
десерты
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Большой столб черного дыма появился над центром Москвы
В МВД дали инструкцию по удалению персональных данных из интернета
Эксперт объяснил, как США попали в цугцванг из-за авианосца на Карибах
Стало известно, зачем ЕС хочет разместить на границе с РФ украинских бойцов
В Рособрнадзоре опровергли использование ИИ для вопросов ЕГЭ
Полиция Петербурга задержала местного жителя после стрельбы по кошкам
Стало известно, какой тип недвижимости стал исчезать в России
«Жужжалка» вышла в эфир с новым странным сообщением
Бывший владелец бренда «Ласковый май» судится с создателями «Слова пацана»
Бывшего главврача Центра гигиены приговорили к 14 годам из-за взяток
В Минобороны раскрыли последствия российских ударов по Украине за сутки
ОАК показала самолеты МС-21 и SJ-100 на Dubai Airshow 2025
Еврокомиссар предложил использовать украинцев для защиты ЕС
Порноактриса обезглавила отца пасынка, за которого вышла замуж
Рубль сдает позиции? Курсы сегодня, 17 ноября, что с долларом, евро и юанем
Разработчик назвал особенности применяемых на СВО дронов «Орлан»
В МВД Польши сделали заявление о саботаже на ведущих к Украине ж/д путях
В РСТ раскрыли, как изменилась аудитория российских санаториев
Российские солдаты освободили три населенных пункта
Маркетолог объяснила интерес россиян к восточной культуре
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.