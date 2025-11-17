Воздушный малиновый мусс: рецепт для идеального вечера

Для начала приготовьте малиновое пюре: 300 г свежей или размороженной малины протрите через сито, чтобы избавиться от косточек. В полученное пюре добавьте 30 г сахара и несколько листиков свежего базилика, мелко нарезанных. Дайте смеси настояться 15 минут, чтобы базилик отдал свой аромат. Тем временем залейте 15 г листового желатина 100 мл холодной воды и оставьте для набухания. Настоянное малиновое пюре слегка подогрейте на медленном огне, не доводя до кипения, и растворите в нем отжатый желатин. Тщательно процедите смесь через сито, чтобы удалить частички базилика. 200 мл жирных сливок взбейте с 20 г сахарной пудры до мягких пиков и нежно вмешайте в остывшее малиновое пюре. Разлейте мусс по формочкам и уберите в холодильник на 4 часа для полного застывания. Подавайте, украсив свежими ягодами и листиком базилика.

