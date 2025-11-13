Хватит 100 лет жарить котлеты в тонне масла: приготовьте куриные гнезда с грибами — простой рецепт в духовке. Устали от однообразных котлет и ищете способ превратить обычный фарш в кулинарный шедевр? Эти очаровательные гнезда с грибной начинкой станут настоящим спасением! Они сочетают в себе сочность куриного фарша, нежность творожного сыра и аромат шампиньонов. Идеальный вариант для романтического ужина или семейного обеда, когда хочется чего-то особенного.

Начните с приготовления начинки: одну луковицу и 150 граммов шампиньонов нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Из 400 граммов куриного фарша сформируйте шарики, а затем аккуратно сделайте в каждом углубление — получится своеобразное гнездышко. Смажьте каждое гнездо творожным сыром, выложите грибную начинку и сверху посыпьте тертой моцареллой. Запекайте в разогретой до 180–190 градусов духовке 35–40 минут до румяной корочки. Аромат, который наполнит вашу кухню, соберет всех домочадцев за столом еще до того, как вы достанете противень! Подавайте с картофельным пюре или свежими овощами.

