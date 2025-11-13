Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 11:30

Эксперт назвал простой способ оценить свою кредитную нагрузку

Финансист Семов: на выплаты по долгам должно уходить не более 20% от дохода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На выплаты по долгам в среднем должно уходить не более 20% от ежемесячного дохода, заявил NEWS.ru председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков (АРБ) Максим Семов. В идеале у человека должно быть не более одного кредита, отметил он. При этом ключевым критерием оценки своей кредитной нагрузки эксперт назвал личное финансовое самочувствие заемщика.

Если вы пришли за новым кредитом, когда у вас уже есть действующий, — это тревожный сигнал. В идеале у человека должен быть один кредит, выплаты по которому не мешают ему жить. Считается, что в среднем на выплаты должно уходить не более 20% от дохода. Но главный критерий — ваше финансовое самочувствие, — сказал Семов.

Как пояснил эксперт, стабильная нехватка денег перед получением зарплаты — это признак глубоких финансовых трудностей. Если вы вынуждены постоянно одалживать или отказывать себе в самом необходимом, и эта ситуация повторяется ежемесячно, необходимо срочно принимать меры, добавил Семов.

Ранее доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Виктория Заболоцкая рассказала, что условия кредита могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Это может быть обусловлено как положениями кредитного договора или дополнительного соглашения, так и действиями самого заемщика.

