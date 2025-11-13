Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 09:15

Минтай под шубой из тартара: обалденная рыбка, которая вас удивит — так вы точно не готовили

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай под шубой из тартара: обалденная рыбка, которая вас удивит — так вы точно не готовили. Устали от привычных способов приготовления рыбы? Этот рецепт превратит нежный минтай в настоящее произведение кулинарного искусства! Секрет — в авторской технике запекания под плотным слоем соуса тартар, который под воздействием духовки создает золотистую корочку и раскрывает новые грани вкуса. Изысканное блюдо для праздника и простой способ разнообразить будничный ужин.

Подготовим 1,2 кг филе минтая, нарезав его на порционные куски по 120 граммов. Каждый кусочек обваливаем в смеси муки и приправы для рыбы, выкладываем на противень с пергаментом. Теперь готовим волшебную «шубку»: 500 г маринованных огурцов режем мелким кубиком, смешиваем с 400 мл майонеза, 2 рублеными вареными яйцами и 20 г укропа. Этой ароматной массой полностью покрываем каждый кусок рыбы, формируя щедрый слой. Запекаем при 175 °C около 20–25 минут до румяной корочки. Соус превращается в нежную кремовую текстуру с легкой кислинкой, идеально гармонирующую с белоснежным мясом минтая. Подавайте с картофельным пюре или рисом!

Ранее мы делились рецептом минтая, нужны лишь овощи и особая подлива. Скучная рыбка превратится в шедевр.

Проверено редакцией
