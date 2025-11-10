Вот что значит хрустящие огурчики — готовлю в корейском стиле: о покупных можно забыть

Эта закуска — настоящая находка для тех, кто обожает корейские салаты. Огурцы сохраняют свой хруст, а смесь специй создает тот самый насыщенный восточный вкус, который невозможно забыть.

Для закуски мне понадобится: огурцы (2,5 кг), морковь (600 г), чеснок (5 зубчиков), сахар (100 г), соль (60 г), молотый кориандр (1 ч. л.), паприка (1 ч. л.), черный перец (0,5 ч. л.), уксус (110 мл), растительное масло (110 мл).

Огурцы нарезаю тонкими кружочками. Морковь натираю на специальной терке для корейской моркови. Чеснок измельчаю. В большой миске смешиваю огурцы, морковь и чеснок. В отдельной посуде соединяю все сухие ингредиенты: сахар, соль, кориандр, паприку и черный перец. Этой смесью посыпаю овощи и хорошо перемешиваю. Оставляю на 2–3 часа при комнатной температуре — за это время овощи пустят сок. Добавляю уксус и растительное масло, тщательно перемешиваю. Раскладываю салат по стерильным банкам вместе с образовавшимся маринадом. Стерилизую в кипящей воде: литровые банки — 20–25 минут. Закатываю крышками, переворачиваю вверх дном и укутываю одеялом до полного остывания.

