Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 19:57

Вот что значит хрустящие огурчики — готовлю в корейском стиле: о покупных можно забыть

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта закуска — настоящая находка для тех, кто обожает корейские салаты. Огурцы сохраняют свой хруст, а смесь специй создает тот самый насыщенный восточный вкус, который невозможно забыть.

Для закуски мне понадобится: огурцы (2,5 кг), морковь (600 г), чеснок (5 зубчиков), сахар (100 г), соль (60 г), молотый кориандр (1 ч. л.), паприка (1 ч. л.), черный перец (0,5 ч. л.), уксус (110 мл), растительное масло (110 мл).

Огурцы нарезаю тонкими кружочками. Морковь натираю на специальной терке для корейской моркови. Чеснок измельчаю. В большой миске смешиваю огурцы, морковь и чеснок. В отдельной посуде соединяю все сухие ингредиенты: сахар, соль, кориандр, паприку и черный перец. Этой смесью посыпаю овощи и хорошо перемешиваю. Оставляю на 2–3 часа при комнатной температуре — за это время овощи пустят сок. Добавляю уксус и растительное масло, тщательно перемешиваю. Раскладываю салат по стерильным банкам вместе с образовавшимся маринадом. Стерилизую в кипящей воде: литровые банки — 20–25 минут. Закатываю крышками, переворачиваю вверх дном и укутываю одеялом до полного остывания.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Читайте также
Закуска на Новый год «Хвост павлина»: яркое украшение праздничного стола из простых продуктов
Общество
Закуска на Новый год «Хвост павлина»: яркое украшение праздничного стола из простых продуктов
Студент вставил в анус огромный огурец ради стипендии и уехал в больницу
Москва
Студент вставил в анус огромный огурец ради стипендии и уехал в больницу
Невероятно сочные рулетики из огурца. Секрет начинки, которая не оставляет шанса другим закускам
Общество
Невероятно сочные рулетики из огурца. Секрет начинки, которая не оставляет шанса другим закускам
Аналитики назвали самый подорожавший за год овощ
Экономика
Аналитики назвали самый подорожавший за год овощ
Салат «Анастасия»: простой рецепт вкуснятины к ужину или праздничному столу
Общество
Салат «Анастасия»: простой рецепт вкуснятины к ужину или праздничному столу
еда
рецепты
огурцы
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре скончался заслуженный артист России
Избивали и насиловали: что пережила 10-летняя девочка от матери и отчима
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого
Ампутация рук и родители-насильники: главные ЧП дня
Эксперты назвали лучший город для жизни
Девушка без мозга шокировала медиков и поставила рекорд
Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника»
В России призвали отменить новогодние праздники
Салат из печени трески с сыром: пошаговый рецепт
Татарские перемячи: классический рецепт для сытного обеда
Этот заливной пирог с сыром на кефире сведет с ума ваших гостей
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: необычный рецепт
«Круть» Пелевина претендует на престижную литературную премию
Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Сочные свиные ребрышки в духовке с маринадом из двух простых ингредиентов
Лимонное суфле: легкий десерт к кофе и чаю
Убийцы спрятали череп жертвы в игрушку Hello Kitty
У толкнувшей девочку на рельсы в метро пенсионерки нашли необычный диагноз
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.