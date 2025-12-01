Нарядный новогодний пирог с золотистой шапкой — сокоти по-грузински: нужны курица, грибы и сыр

Знакомо чувство, когда после праздников или воскресного обеда в холодильнике остаются кусочки запеченной или жареной курицы, а выбрасывать рука не поднимается? Именно для таких случаев существует грузинский пирог сокоти — умное блюдо, которое превращает остатки в кулинарный шедевр. Этот пирог в Грузии готовят из разного мяса, но особенно нежно получается с курицей и грибами. Слоеное тесто становится золотистым и хрустящим, а внутри — сочная ароматная начинка с тянущимся сыром сулугуни. Это не просто экономно, это еще и невероятно вкусно — тот редкий случай, когда вчерашняя еда оказывается гораздо интереснее свежеприготовленной.

Вам понадобится 2 листа дрожжевого слоеного теста (400–500 г), 2 куриных бедра (или готовая курица), 4–6 шампиньонов, 80 г сулугуни, половина луковицы, 1,5 ст. л. сметаны и масло для жарки. Если курица сырая — обжарьте ее с двух сторон до готовности, затем отделите мясо от кости и нарежьте. Грибы нарежьте пластинками и обжарьте с луком до золотистости. Смешайте курицу, грибы с луком, добавьте сметану и тертый сулугуни. Тесто раскатайте. На один лист выложите начинку, оставляя края свободными. Накройте вторым листом, защипните края. Сделайте несколько надрезов сверху для выхода пара. Смажьте взбитым яйцом или молоком. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до румяной корочки. Подавайте теплым с маринованными огурчиками — их кислинка идеально оттеняет нежную начинку. Этот пирог хорош и горячим, и холодным, на следующий день он становится еще вкуснее.

