День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 19:30

Нарядный новогодний пирог с золотистой шапкой — сокоти по-грузински: нужны курица, грибы и сыр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знакомо чувство, когда после праздников или воскресного обеда в холодильнике остаются кусочки запеченной или жареной курицы, а выбрасывать рука не поднимается? Именно для таких случаев существует грузинский пирог сокоти — умное блюдо, которое превращает остатки в кулинарный шедевр. Этот пирог в Грузии готовят из разного мяса, но особенно нежно получается с курицей и грибами. Слоеное тесто становится золотистым и хрустящим, а внутри — сочная ароматная начинка с тянущимся сыром сулугуни. Это не просто экономно, это еще и невероятно вкусно — тот редкий случай, когда вчерашняя еда оказывается гораздо интереснее свежеприготовленной.

Вам понадобится 2 листа дрожжевого слоеного теста (400–500 г), 2 куриных бедра (или готовая курица), 4–6 шампиньонов, 80 г сулугуни, половина луковицы, 1,5 ст. л. сметаны и масло для жарки. Если курица сырая — обжарьте ее с двух сторон до готовности, затем отделите мясо от кости и нарежьте. Грибы нарежьте пластинками и обжарьте с луком до золотистости. Смешайте курицу, грибы с луком, добавьте сметану и тертый сулугуни. Тесто раскатайте. На один лист выложите начинку, оставляя края свободными. Накройте вторым листом, защипните края. Сделайте несколько надрезов сверху для выхода пара. Смажьте взбитым яйцом или молоком. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до румяной корочки. Подавайте теплым с маринованными огурчиками — их кислинка идеально оттеняет нежную начинку. Этот пирог хорош и горячим, и холодным, на следующий день он становится еще вкуснее.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Проверено на мужчинах, вердикт «вкусно»: готовим мужской салат «Обжорка» с говядиной и грибами — простой рецепт с мясом
Общество
Проверено на мужчинах, вердикт «вкусно»: готовим мужской салат «Обжорка» с говядиной и грибами — простой рецепт с мясом
Как сохранить чеснок свежим до самого лета без погреба и лишних хлопот: проверенные способы хранения и новые решения для квартирных условий
Общество
Как сохранить чеснок свежим до самого лета без погреба и лишних хлопот: проверенные способы хранения и новые решения для квартирных условий
Если времени в обрез, готовлю пасту алио олио. Проще не бывает — нужны спагетти, креветки и чеснок
Общество
Если времени в обрез, готовлю пасту алио олио. Проще не бывает — нужны спагетти, креветки и чеснок
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Уютный пирог из 4 ингредиентов: когда хочется печеного и вкусненького в холодный вечер, но не хочется возни с тестом
Общество
Уютный пирог из 4 ингредиентов: когда хочется печеного и вкусненького в холодный вечер, но не хочется возни с тестом
рецепты
ужины
кулинария
пироги
новогодний стол 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный юноша вдохновился Шапокляк и поехал между станциями метро на крыше
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Назван самый дорогой город России по цене билета на общественный транспорт
Украинских турист переехал ограбивших его в Турции мужчин
Эрдоган раскрыл, о чем свидетельствуют атаки на танкеры у берегов Турции
«Стреляют себе между ног»: пресс-секретарь Лукашенко о ЧП с литовским БПЛА
«Я от этого отвыкла»: Симоньян о криках в больнице и стыде за свою жизнь
«Признать реальность»: Стармер о последствиях Brexit
Медведь облюбовал подвал дома
Москвич нашел ложку за 320 тыс. рублей с помощью нейросети
Спецназ задержал лидера азербайджанской общины Екатеринбурга Мустафаева
Ресторатор назвал главный кулинарный тренд 2025 года
Раскрыта судьба коррупционера Миндича по возвращении на Украину
Женщина клонировала умершего питомца и пожалела об этом
Представители Ozon отреагировали на скандал в Сети с чаевыми
«За рамки возможного»: в США «разнесли» предложение Залужного по гарантиям
Костин сделал сенсационное заявление о нынешнем курсе рубля
Лукашенко сообщили о деталях инцидента с литовским БПЛА
Политолог раскрыл, почему Трамп решил привлечь зятя к мирным переговорам
Зеленский за бортом, «привет» Макрону, «новогодние» штрафы: что дальше
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачнаяк
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачнаяк

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.