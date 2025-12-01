День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 14:53

Домашний паштет за копейки — 5 ингредиентов для обалденной закуски: надежный рецепт на все случаи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот паштет я начал готовить, когда искал замену магазинным спредам. Меня удивило, как из простых и доступных продуктов получается такая нежная и ароматная закуска. Теперь это мой проверенный рецепт для быстрых завтраков и перекусов.

Для паштета мне нужно: 500 г куриной печени, 1 крупная луковица, 1 средняя морковь, 100 г сливочного масла, 100 мл сливок, соль и перец по вкусу. Печень я тщательно промываю и очищаю от пленок. Лук и морковь нарезаю небольшими кубиками.

На сковороде растапливаю половину сливочного масла, обжариваю лук и морковь до мягкости. Добавляю печень и готовлю 7–10 минут до исчезновения розового цвета. Слегка остывшие ингредиенты перекладываю в блендер, добавляю оставшееся масло, сливки, соль и перец. Взбиваю до однородной кремообразной консистенции. Перекладываю в контейнер и даю настояться в холодильнике несколько часов.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Ученые предложили человечеству питаться по-новому
Общество
Ученые предложили человечеству питаться по-новому
Тыквенные драники выходят намного интереснее, чем обычные оладьи: сочетание с нежным куриным жюльеном и моцареллой
Общество
Тыквенные драники выходят намного интереснее, чем обычные оладьи: сочетание с нежным куриным жюльеном и моцареллой
Оливье и «Мимозу» больше не делаю! Готовлю кальмара с крабовыми палочками — король новогоднего фуршета
Общество
Оливье и «Мимозу» больше не делаю! Готовлю кальмара с крабовыми палочками — король новогоднего фуршета
Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество
Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Королева новогодних намазок — готовлю с тунцом и огурчиком: идеально для бутербродов и тарталеток
Общество
Королева новогодних намазок — готовлю с тунцом и огурчиком: идеально для бутербродов и тарталеток
еда
рецепты
паштеты
печень
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минск вызвал представителя Литвы в МИД после инцидента с БПЛА
Родителям дали советы, как привить детям основы правильного питания
Вылетевший из Литвы БПЛА рухнул в белорусском Гродно
«Ни ответа, ни привета»: в ГД оценили скандал с покусанным собакой ребенком
Игривые гении: характеристика людей, рожденных в год Обезьяны
В России сотни Porsche превратились в «кирпичи»
«Калашников» сообщил о выполнении крупного контракта по беспилотникам
Гайана отправила в Индию первую за три года партию нефти
Автоэксперт объяснил, почему в России нет трасс без ограничения скорости
Украинские мигранты начали кошмарить жителей Варшавы
Пономарев призвал «Спартак» и «Динамо» назначить российских тренеров
Бывшего заместителя губернатора Кубани лишают мандата в ГД из-за взяток
Эксперт раскрыл, сколько на самом деле мяса едят россияне
«Запад ищет деньги»: экс-нардеп о слухе про отставку Зеленского в Новый год
Петербуржца задержали за угрозы ножом сотруднику полиции
Тела трех человек нашли в гараже в Ленобласти, еще одна девочка в больнице
Экономист оценил идею разрешить тратить маткапитал на путешествия
Эксперт оценил возможный рост цен на мясо перед новогодними праздниками
«Он же из Аргентины»: беременная Лерчек о неожиданной мечте бойфренда
«Едем на УЗИ»: Лерчек рассказала, кто помог ей выбить «путевку» к врачу
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.