Домашний паштет за копейки — 5 ингредиентов для обалденной закуски: надежный рецепт на все случаи

Этот паштет я начал готовить, когда искал замену магазинным спредам. Меня удивило, как из простых и доступных продуктов получается такая нежная и ароматная закуска. Теперь это мой проверенный рецепт для быстрых завтраков и перекусов.

Для паштета мне нужно: 500 г куриной печени, 1 крупная луковица, 1 средняя морковь, 100 г сливочного масла, 100 мл сливок, соль и перец по вкусу. Печень я тщательно промываю и очищаю от пленок. Лук и морковь нарезаю небольшими кубиками.

На сковороде растапливаю половину сливочного масла, обжариваю лук и морковь до мягкости. Добавляю печень и готовлю 7–10 минут до исчезновения розового цвета. Слегка остывшие ингредиенты перекладываю в блендер, добавляю оставшееся масло, сливки, соль и перец. Взбиваю до однородной кремообразной консистенции. Перекладываю в контейнер и даю настояться в холодильнике несколько часов.

