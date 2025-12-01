Политолог раскрыл, почему Трамп решил привлечь зятя к мирным переговорам Политолог Дробницкий: Трамп может доверить переговоры по Украине только близким

На сегодняшний день ситуация с урегулированием кризиса на Украине такова, что президент США Дональд Трамп может доверять только самым близким людям, рассказал NEWS.ru. политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал назначение зятя американского лидера Джареда Кушнера в переговорную команду Вашингтона.

Переговорная ситуация очень сложная, поэтому формировать команду Трампу приходится не по политическим пристрастиям или верности американским идеалам, а по личной верности и лояльности. Он вынужден подключать тех, кто является либо его друзьями, либо его семьей, — отметил Дробницкий.

От действий и успехов переговорной группы для администрации Трампа будет зависеть очень многое, добавил эксперт. Фактически республиканец оказался в ситуации «пан или пропал», подчеркнул он.

Кушнер из достаточно влиятельного еврейского семейства. У него богатый опыт переговоров по Ближнему Востоку. Довольно долго он был близок к президенту США и считается одним из архитекторов некоторых международных соглашений, достигнутых на первом сроке Трампа, — напомнил Дробницкий.

Ранее стало известно, Кушнер может принять участие во встрече спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с главой России Владимиром Путиным в Кремле 2 декабря. По данным журналистов, зять Трампа стал одним из соавторов проекта мирного соглашения по Украине.