01 декабря 2025 в 19:47

Эксперт рассказал, кто готов платить за российскую говядину больше других

Глава НМА Юшин: Россия обошла США и Австралию по цене мяса для Китая

Сергей Юшин Сергей Юшин Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Китай стал ключевым и наиболее выгодным покупателем российской говядины, которая опережает по цене традиционных поставщиков из США и Австралии, рассказал в интервью NEWS.ru глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, экспортная география продукта быстро расширяется на страны Азии и Ближнего Востока.

Что касается основных партнеров, то здесь все зависит от вида мяса. По говядине ключевой покупатель — Китай, который закупает как субпродукты, так и премиальную говядину, причем по цене выше, чем у конкурентов из США и Австралии. Также поставляем в Узбекистан (живой скот), страны СНГ, ОАЭ и Саудовскую Аравию, — сказал Юшин.

По свинине основные поставки идут в Белоруссию, Вьетнам и Китай, отметил эксперт. Мясо птицы в больших объемах закупают Китай и Саудовская Аравия, а также страны СНГ и Африки, добавил он.

Ранее сообщалось, что мировые цены на говядину впервые достигли $7 (569,5 рубля) за кг. Это самый высокий показатель с 1960 года. За последние пять месяцев стоимость мяса выросла на 3% в октябре 2025 года и на 17% в годовом выражении.

мясо
цены
экспорт
поставки
Китай
Наталья Петрова
Н. Петрова
