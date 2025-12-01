День матери
01 декабря 2025 в 19:59

Комплекс петербургского Главпочтамта сняли с торгов

В Петербурге передумали продавать на торгах здание Главпочтамта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Акционерное общество «Российский аукционный дом» (РАД) объявило об отмене торгов по продаже исторического комплекса Главпочтамта в Санкт-Петербурге. Аукцион, запланированный на 16 января, был закрыт спустя всего пять дней после начала приема заявок, что следует из материалов сайта общества.

На сайте аукционной площадки опубликовано извещение, согласно которому решение об отмене торгов было принято на основании письма от АО «Почта России» от 1 декабря. При этом содержание обращения, послужившего причиной закрытия аукциона, не раскрывается.

Имущественный комплекс, расположенный на Почтамтской улице, 9, лит. А, был выставлен на продажу за 1,2 млрд рублей. Объект, имеющий статус памятника федерального значения, включает здание площадью 13,7 тыс. кв. м и участок под ним. Эксперты полагали, что для современного приспособления в него потребуется вложить не менее 3,5–4 млрд рублей.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности после обрушения аварийного дома, расположенного на углу Малого проспекта и Большой Зелениной улицы в Петроградском районе. В момент обрушения в жилом здании проводился капитальный ремонт.

