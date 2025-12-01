День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 20:08

«За рамки возможного»: в США «разнесли» предложение Залужного по гарантиям

Грэм: предложения Залужного по гарантиям безопасности выходят за рамки

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Craig Hudson — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Инициатива экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о размещении ударного оружия на Украине выходит за границы возможного, заявил американский сенатор Линдси Грэм. Он сообщил в соцсети X, что любые предложения должны соответствовать разумности.

Предлагаемые в этой статье гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине, выходят далеко за рамки возможного. В этот критический момент крайне важно, чтобы любой анализ соответствовал разумным рамкам возможного. Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия на Украине, на мой взгляд, не пройдут, — подчеркнул Грэм.

Ранее Залужный призвал рассмотреть возможность размещения ядерного оружия на территории Украины. По словам украинского посла в Великобритании, такая мера могла бы стать одной из гарантий безопасности государства.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий подчеркнул, что слова Залужного подтверждают неготовность Киева вести переговоры о мире. Он также отметил, что экс-главнокомандующий ВСУ транслирует позицию своих кураторов из Великобритании.

Линдси Грэм
США
Украина
Валерий Залужный
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный юноша вдохновился Шапокляк и поехал между станциями метро на крыше
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Назван самый дорогой город России по цене билета на общественный транспорт
Украинских турист переехал ограбивших его в Турции мужчин
Эрдоган раскрыл, о чем свидетельствуют атаки на танкеры у берегов Турции
«Стреляют себе между ног»: пресс-секретарь Лукашенко о ЧП с литовским БПЛА
«Я от этого отвыкла»: Симоньян о криках в больнице и стыде за свою жизнь
«Признать реальность»: Стармер о последствиях Brexit
Медведь облюбовал подвал дома
Москвич нашел ложку за 320 тыс. рублей с помощью нейросети
Спецназ задержал лидера азербайджанской общины Екатеринбурга Мустафаева
Ресторатор назвал главный кулинарный тренд 2025 года
Раскрыта судьба коррупционера Миндича по возвращении на Украину
Женщина клонировала умершего питомца и пожалела об этом
Представители Ozon отреагировали на скандал в Сети с чаевыми
«За рамки возможного»: в США «разнесли» предложение Залужного по гарантиям
Костин сделал сенсационное заявление о нынешнем курсе рубля
Лукашенко сообщили о деталях инцидента с литовским БПЛА
Политолог раскрыл, почему Трамп решил привлечь зятя к мирным переговорам
Зеленский за бортом, «привет» Макрону, «новогодние» штрафы: что дальше
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачнаяк
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачнаяк

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.