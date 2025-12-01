«За рамки возможного»: в США «разнесли» предложение Залужного по гарантиям Грэм: предложения Залужного по гарантиям безопасности выходят за рамки

Инициатива экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о размещении ударного оружия на Украине выходит за границы возможного, заявил американский сенатор Линдси Грэм. Он сообщил в соцсети X, что любые предложения должны соответствовать разумности.

Предлагаемые в этой статье гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине, выходят далеко за рамки возможного. В этот критический момент крайне важно, чтобы любой анализ соответствовал разумным рамкам возможного. Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия на Украине, на мой взгляд, не пройдут, — подчеркнул Грэм.

Ранее Залужный призвал рассмотреть возможность размещения ядерного оружия на территории Украины. По словам украинского посла в Великобритании, такая мера могла бы стать одной из гарантий безопасности государства.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий подчеркнул, что слова Залужного подтверждают неготовность Киева вести переговоры о мире. Он также отметил, что экс-главнокомандующий ВСУ транслирует позицию своих кураторов из Великобритании.