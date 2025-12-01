Актриса Климова показала редкое фото с мамой

Актриса Екатерина Климова показала редкий совместный снимок со своей 74-летней матерью Светланой Владимировной. Фотографию она опубликовала в честь Дня матери на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Артистка сопроводила ее трогательным и теплым поздравлением.

Мамуля! Мамочка! Мама! Самое доброе слово на свете. Пусть этот день будет таким же добрым! Пусть у всех маленьких детей будут любящие мамы, а у всех мам — любящие дети, — написала актриса.

Подписчики звезды отреагировали на снимок, присоединившись к поздравлениям и восхитившись матерью актрисы, назвав ее приятной, доброжелательной и милой женщиной. Светлана Климова, мать Екатерины и ее старшей сестры Виктории, по профессии является бухгалтером.

Ранее Климова опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах, где она снялась полностью обнаженной в ванне с видом на океан, сопроводив снимки комментарием, что уже скучает по лету и суете, не дающей расслабиться. При этом 47-летняя звезда отметила, что довольна своей фигурой и считает, что ей повезло с генетикой.