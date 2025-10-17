Известная актриса разделась на камеру догола во время отдыха на Мальдивах Актриса Климова снялась полностью обнаженной в ванне с видом на океан

Актриса Екатерина Климова снялась полностью обнаженной в ванне на Мальдивах. Она опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии, на которых позирует с видом на океан. При этом знаменитость подчеркнула, что это архивные кадры.

Осень наконец вступила в свои права, и суета не оставляет шанса расслабиться, а я уже скучаю по лету. Пересматривала фотографии с отдыха на Мальдивах и поняла, что надо найти время для спа или бани, — отметила Климова.

По словам актрисы, в целом она довольна своей фигурой. Благодаря сбалансированному питанию, плаванию и зарядке ей удается держать себя в хорошей форме. Кроме того, 47-летняя звезда считает, что ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.

