17 октября 2025 в 17:30

Бледанс вылила бутылку воды и показала себя в мокром купальнике

Эвелина Бледанс Эвелина Бледанс Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Эвелина Бледанс опубликовала фотографии, на которых позирует в намокшем купальнике после того, как вылила на себя бутылку воды. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка пояснила, что съемка состоялась после театрального спектакля во время отдыха с коллегами в бане.

Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. После аншлага можно и кайфануть, — написала звезда.

Ранее актриса и телеведущая сообщила о соблюдении строгой дисциплины в уходе за внешностью даже во время гастрольных поездок. Именно так она объяснила секрет сохранения привлекательности в 56-летнем возрасте. Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками, что регулярность является ее подходом к регулярному поддержанию красоты лица и тела.

До этого стало известно, что компания «Мосводоканал» направила исковое заявление в московский суд на Эвелину Бледанс. Поводом для этого стала образовавшаяся задолженности по коммунальным платежам. Конкретная дата судебного заседания пока не определена, а точный размер долга не раскрывается.

