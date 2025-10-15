Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 07:36

«Мосводоканал» хочет взыскать с известной артистки долги по коммуналке

«Мосводоканал» подал иск против Бледанс из-за долгов по коммунальным платежам

Эвелина Блёданс Эвелина Блёданс Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Мосводоканал» подал в иск в столичный суд на актрису Эвелину Блёданс из-за долга по оплате коммунальных платежей, передает РИА Новости. В материале уточняется, что дата рассмотрения иска не назначена, точная сумма задолженности неизвестна.

Зарегистрировано исковое заявление акционерного общества «Мосводоканал» о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Блёданс Эвелина Висвалдовна, — сказано в материалах.

Ранее Таганский районный суд Москвы начал производство по иску к популярному артисту Филиппу Киркорову о погашении кредитной задолженности. Исковое заявление поступило от компании АО «Социум трейд», рассмотрение дела назначено на ближайшее время. Представители истца требуют взыскать с ответчика сумму неисполненных обязательств по договору кредитования. Финансовые обязательства возникли у артиста в 2020 году, когда он оформил заем в Московском кредитном банке (МКБ), а тот произвел уступку права требования долга компании «Социум трейд».

Также Московский суд удовлетворил три иска Фонда капитального ремонта к телеведущей Ксении Собчак о взыскании задолженности по коммунальным платежам. Точная сумма взысканных с медийной личности средств в открытых источниках не раскрывается.

