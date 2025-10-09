Суд взыскал долги с Ксении Собчак Суд удовлетворил три иска Фонда капремонта о взыскании долгов с Ксении Собчак

Московский суд удовлетворил три иска Фонда капитального ремонта к телеведущей Ксении Собчак о взыскании задолженности по коммунальным платежам. Точная сумма взысканных с медийной личности средств в открытых источниках не раскрывается, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных заседаний.

Согласно официальным документам, судебные разбирательства касались неоплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также долгов за потребленные коммунальные услуги. Все три исковых требования были полностью удовлетворены судебной инстанцией.

Исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворены, — указано в сообщении.

При этом детализированная информация о конкретных суммах и сроках образования задолженности не подлежит разглашению. Решение принято в соответствии с правилами обработки персональных данных.

