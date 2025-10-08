Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 14:13

Долг Лерчек вырос на 140 млн рублей почти за две недели

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Долг блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) увеличился на 140 млн рублей менее, чем за две недели, передает Telegram-канал SHOT. По данным авторов, она получила новый счет от ФНС.

Отмечается, что общий долг Чекалиной составляет более 168 млн рублей. При этом на 25 сентября блогер должна была ФНС чуть более 28 млн рублей, уточнили на канале. На данный момент Лерчек находится под домашним арестом. Ее подозревают в выводе из 250 млн рублей из России по поддельным документам, добавили авторы.

Блогеру и ее бывшему мужу Артему Чекалину грозит до 10 лет заключения. Соответствующее наказание предусмотрено по части 3 статьи 193.1 УК «Совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, незаконные валютные операции обвиняемые Чекалины и их бизнес-партнер Роман Вишняк вместе с сообщниками проводили с сентября 2021-го по февраль 2022 года. Они предоставляли документы с ложными сведениями о целях и основании переводов. Средства пара вывела на счет одной из фирм в ОАЭ.

Лерчек
ФНС
долги
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе обнародовали реакцию Киева на слова Меркель о Польше и Прибалтике
«Самое эффективное»: в Госдуме назвали реакцию на передачу ВСУ Tomahawk
Киев может получить более опасные ракеты, чем Tomahawk
Британец остался без ног из-за сепсиса, который приняли за обычный грипп
Артемий Лебедев назвал условие для переезда в США
Геронтолог усомнился в существовании людей старше 120 лет
Установлена личность неудавшегося маньяка из Лефортовского парка
Норвежских лыжников предупредили о карьерном кризисе без россиян
Врачи впервые зафиксировали коллективный бред среди геймеров
В Сети появились кадры с ударом «Искандера» по военному цеху в Херсоне
В Госдуме оценили шансы Макрона удержаться на посту президента
Политолог ответил, почему Трампу пока нет смысла свергать Зеленского
Мать сломала ребра 11-месячному сыну за то, что он испачкался сажей
Принц Гарри чуть не наткнулся на неприятный сюприз в туалете
Найдена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов
Наступление ВС РФ на Покровск 8 октября: сколько города освобождено, сводка
Невролог назвал причины онемения рук
Рябков объяснил, почему на самом деле расторгли договор по плутонию с США
Ученый оценил шансы людей на вечную жизнь
В США проверяют модель с OnlyFans, продавшую воду из ванны за $50
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.