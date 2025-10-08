Долг Лерчек вырос на 140 млн рублей почти за две недели

Долг Лерчек вырос на 140 млн рублей почти за две недели

Долг блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) увеличился на 140 млн рублей менее, чем за две недели, передает Telegram-канал SHOT. По данным авторов, она получила новый счет от ФНС.

Отмечается, что общий долг Чекалиной составляет более 168 млн рублей. При этом на 25 сентября блогер должна была ФНС чуть более 28 млн рублей, уточнили на канале. На данный момент Лерчек находится под домашним арестом. Ее подозревают в выводе из 250 млн рублей из России по поддельным документам, добавили авторы.

Блогеру и ее бывшему мужу Артему Чекалину грозит до 10 лет заключения. Соответствующее наказание предусмотрено по части 3 статьи 193.1 УК «Совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, незаконные валютные операции обвиняемые Чекалины и их бизнес-партнер Роман Вишняк вместе с сообщниками проводили с сентября 2021-го по февраль 2022 года. Они предоставляли документы с ложными сведениями о целях и основании переводов. Средства пара вывела на счет одной из фирм в ОАЭ.