«Чтобы было чем восхищаться»: Бледанс раскрыла секрет красоты в 56 лет Актриса Бледанс заявила, что секретом ее красоты является дисциплина

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс заявила, что регулярно ухаживает за лицом и телом, соблюдая строгую дисциплину в этом вопросе даже во время гастрольных поездок. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она поделилась с подписчиками, что в этом и заключается секрет ее привлекательности в 56 лет.

Дисциплина — основной аспект активного долголетия! Вчера все пошли спать, а Эвелина — уход за лицом и капельницы. Сегодня все пошли спать, а Эвелина — на йогу и массаж. Поверьте, очень хочется понежиться в постели. Ho не даю себе расслабляться, чтобы было чем восхищаться, — отметила артистка.

Ранее Бледанс выразила мнение, что возможное исчезновение интернета не является проблемой. По ее словам, жизнь без Всемирной сети может стать более насыщенной, поскольку люди перестанут проводить время в неподвижности перед экранами.

До этого она сказала, что старший сын Николай, который проживает в Израиле, несмотря на обострение обстановки на Ближнем Востоке, отказывается возвращаться в Россию. Бледанс рассказала, что сильно переживает за сына и поддерживает с ним постоянную связь. Она уточнила, что Николай уже долгое время живет в Израиле и проходил там службу в армии. Поскольку ее сын находится в резерве, его могут призвать в случае необходимости.