21 августа 2025 в 13:14

Известная актриса рассказала, что не боится исчезновения интернета

Актриса Бледанс: если исчезнет Сеть, жизнь станет интереснее

Эвелина Бледанс Эвелина Бледанс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что не видит проблемы, если вдруг интернет исчезнет. По ее словам, которые передает Общественная служба новостей, с исчезновением Сети жизнь, может стать куда насыщеннее, потому что никто не будет сидеть на одном месте.

Вспомните, люди ходили в театры, читали книги, посещали музеи и просвещались. Да, Интернет стал важной частью нашей жизни, мы черпаем из него информацию, идеи, вдохновляемся. С исчезновением Сети жизнь, возможно, станет куда насыщеннее, потому что никто не будет сидеть на одном месте, — сообщила актриса.

Ранее жители Перми столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета на фоне объявленной в регионе угрозы БПЛА. Горожане отмечают, что им приходится искать Wi-Fi и подключаться к нему. По словам некоторых местных жителей, у них не получается в том числе оплатить проезд в автобусах и заказать такси.

актрисы
интернет
Эвелина Бледанс
Россия
