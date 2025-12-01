День матери
Гарнир на Новый год и любой праздник: картофельные бомбочки с намазкой — шедевр из картошки и сыра исчезает быстрее мяса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Гарнир на Новый год и любой праздник: картофельные бомбочки с намазкой — шедевр из картошки и сыра. Это тот самый праздничный гарнир, который выглядит эффектно, готовится очень просто и исчезает со стола быстрее любого мяса. Нежная картошка, ароматная сырная намазка и праздничный декор делают блюдо идеальным выбором для новогоднего меню.

Берем картофель — 8 шт. (средний), сыр — 120 г, чеснок — 2 зубчика, крабовые палочки — 120 г, майонез — 2–3 ст. л., соль и перец по вкусу, красную икру или копченую икорную пасту для украшения.

Картофель отвариваем в мундире до мягкости, остужаем и разрезаем пополам. Каждую половинку слегка подсаливаем и выкладываем в форму срезом вверх — получается идеальная основа для праздничных бомбочек. Для намазки смешиваем тертый сыр, измельченные крабовые палочки, майонез и раздавленный чеснок. Масса должна быть густой, ароматной и легко держаться на картофеле. Эту смесь щедро распределяем по поверхности каждой половинки.

Отправляем форму в духовку, разогретую до 180°C, и запекаем примерно 10–12 минут, чтобы намазка схватилась, а сыр стал тянуться и слегка зарумянился. Перед подачей украшаем каждую бомбочку икрой или копченой икорной пастой.

Ранее мы готовили турецкие берек-треугольники — хрустящая закуска с улочек Стамбула. Лаваш, сыр, зелень — ее легко повторить дома.

