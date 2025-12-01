Картофель, который радует без капризов: сорт Удача сочетает ранний урожай, устойчивость и отличный вкус — дачники ценят его за надежность

Ранние сорта картофеля всегда вызывают особый азарт: еще в начале лета можно собрать первые молодые клубни и почувствовать вкус настоящего домашнего урожая. Сорт Удача как раз из тех находок, которые при минимальном уходе дают щедрый результат и не подводят даже в сложных условиях. Это один из самых неприхотливых гибридов, который действительно оправдывает свое имя.

Кусты Удачи вырастают крепкими и широкими, а под каждым формируется до 15 крупных клубней весом до 250 граммов. Сорт стойко переносит заморозки, не боится засухи и довольствуется естественными осадками. Болезни и вредители атакуют его редко, что экономит силы и время на обработках.

Клубни содержат мало крахмала, поэтому пюре получается нежным и воздушным, будто из свежего домашнего молока. Урожай отлично хранится в обычном погребе до весны, не теряя вкуса и плотности, так что летний труд продолжает радовать всю зиму.

