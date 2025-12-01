Рособрнадзор вынес предостережения трем российским вузам за нарушения в образовательной деятельности, сообщила пресс-служба ведомства. Среди учреждений, получивших замечания, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный лингвистический университет и Волгоградский государственный аграрный университет.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, — говорится в сообщении.

По информации надзорного органа, в СПбГУ и МГЛУ были приняты внутренние нормативные акты о порядке перевода студентов, которые не соответствуют федеральному законодательству. ВолГАУ, согласно сообщению, нарушил права абитуриентов, не предоставив отдельным категориям граждан льготы при поступлении, а также отчислял студентов по неправомерным основаниям.

Рособрнадзор потребовал от университетов устранить выявленные нарушения. Все предостережения были объявлены в ноябре 2025 года.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что ЕГЭ в России могут отменить при появлении достойной альтернативы. По его словам, в настоящее время замены такому формату нет. Он добавил, что экзамен сохранят за счет его совершенствования.