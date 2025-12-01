На Новый год готовлю торт «Пьяная вишня» — чумовой десерт и праздничный акцент на столе: раз в году обязательно стоит приготовить

На Новый год готовлю торт «Пьяная вишня» — чумовой десерт и праздничный акцент на столе: раз в году обязательно стоит приготовить. Этот торт сразу привлекает внимание на праздничном столе благодаря насыщенному вишневому вкусу и мягким, пропитанным коржам. Он идеально подходит для особых случаев и зимних праздников, сочетая сладость и легкую кислинку с ароматом алкоголя.

Берем для теста: 4 яйца, 150 г сахара, 120 г муки, 30 г какао и 1 ч. л. разрыхлителя. Яйца взбиваем с сахаром до пышной белой массы, постепенно вводим просеянную муку с какао и разрыхлителем. Тесто выливаем в форму диаметром 22 см, застеленную пергаментом, и выпекаем при 180 °C около 25 минут до сухой шпажки.

Для пропитки готовим 150 мл вишневого сока и 3 ст. л. вишневого ликера или бренди. Корж остужаем, разрезаем на 2–3 части и щедро пропитываем этой смесью, чтобы бисквит стал сочным и ароматным.

Начинка и крем: 300 г вишни без косточек, 200 г сливочного масла, 150 г сгущенного молока и 100 г черного шоколада. Вишню слегка прогреваем с 2 ст. л. сахара и добавляем ликер. Сливочное масло взбиваем со сгущенкой и аккуратно соединяем с вишней и растопленным шоколадом. Этой смесью промазываем каждый корж, сверху украшаем свежими ягодами или шоколадной стружкой.

