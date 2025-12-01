День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 14:30

На Новый год готовлю торт «Пьяная вишня» — чумовой десерт и праздничный акцент на столе: раз в году обязательно стоит приготовить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На Новый год готовлю торт «Пьяная вишня» — чумовой десерт и праздничный акцент на столе: раз в году обязательно стоит приготовить. Этот торт сразу привлекает внимание на праздничном столе благодаря насыщенному вишневому вкусу и мягким, пропитанным коржам. Он идеально подходит для особых случаев и зимних праздников, сочетая сладость и легкую кислинку с ароматом алкоголя.

Берем для теста: 4 яйца, 150 г сахара, 120 г муки, 30 г какао и 1 ч. л. разрыхлителя. Яйца взбиваем с сахаром до пышной белой массы, постепенно вводим просеянную муку с какао и разрыхлителем. Тесто выливаем в форму диаметром 22 см, застеленную пергаментом, и выпекаем при 180 °C около 25 минут до сухой шпажки.

Для пропитки готовим 150 мл вишневого сока и 3 ст. л. вишневого ликера или бренди. Корж остужаем, разрезаем на 2–3 части и щедро пропитываем этой смесью, чтобы бисквит стал сочным и ароматным.

Начинка и крем: 300 г вишни без косточек, 200 г сливочного масла, 150 г сгущенного молока и 100 г черного шоколада. Вишню слегка прогреваем с 2 ст. л. сахара и добавляем ликер. Сливочное масло взбиваем со сгущенкой и аккуратно соединяем с вишней и растопленным шоколадом. Этой смесью промазываем каждый корж, сверху украшаем свежими ягодами или шоколадной стружкой.

Ранее мы готовили простой торт «Коровка». Коржи месить всего 7 минут, а крем легкий из 2 ингредиентов.

Проверено редакцией
Читайте также
Нужно испечь всего один корж, и рулет «Медовик» почти готов — украсит любой праздник и Новый год
Общество
Нужно испечь всего один корж, и рулет «Медовик» почти готов — украсит любой праздник и Новый год
«Наполеон» в пролете! Готовлю ананасовый торт «Вверх тормашками»: карамельное чудо за 50 минут
Общество
«Наполеон» в пролете! Готовлю ананасовый торт «Вверх тормашками»: карамельное чудо за 50 минут
Как накрыть щедрый новогодний стол без лишних трат и кухонной суеты: формула 2/2/1+1 помогает приготовить ровно столько, сколько нужно
Общество
Как накрыть щедрый новогодний стол без лишних трат и кухонной суеты: формула 2/2/1+1 помогает приготовить ровно столько, сколько нужно
Салат на Новый год «Три мушкетера»: простые продукты, вкусное сочетание и праздничное оформление. В восторге и мужчины, и женщины
Общество
Салат на Новый год «Три мушкетера»: простые продукты, вкусное сочетание и праздничное оформление. В восторге и мужчины, и женщины
Тот самый нью-йоркский чизкейк: готовлю кремовую воздушную классику, которая не подводит
Общество
Тот самый нью-йоркский чизкейк: готовлю кремовую воздушную классику, которая не подводит
торты
Новый год
десерты
вишня
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат нашел решение проблемы Долиной и Лурье из-за квартиры
Минск вызвал представителя Литвы в МИД после инцидента с БПЛА
Родителям дали советы, как привить детям основы правильного питания
Вылетевший из Литвы БПЛА рухнул в белорусском Гродно
«Ни ответа, ни привета»: в ГД оценили скандал с покусанным собакой ребенком
Игривые гении: характеристика людей, рожденных в год Обезьяны
В России сотни Porsche превратились в «кирпичи»
«Калашников» сообщил о выполнении крупного контракта по беспилотникам
Гайана отправила в Индию первую за три года партию нефти
Автоэксперт объяснил, почему в России нет трасс без ограничения скорости
Украинские мигранты начали кошмарить жителей Варшавы
Пономарев призвал «Спартак» и «Динамо» назначить российских тренеров
Бывшего заместителя губернатора Кубани лишают мандата в ГД из-за взяток
Эксперт раскрыл, сколько на самом деле мяса едят россияне
«Запад ищет деньги»: экс-нардеп о слухе про отставку Зеленского в Новый год
Петербуржца задержали за угрозы ножом сотруднику полиции
Тела трех человек нашли в гараже в Ленобласти, еще одна девочка в больнице
Экономист оценил идею разрешить тратить маткапитал на путешествия
Эксперт оценил возможный рост цен на мясо перед новогодними праздниками
«Он же из Аргентины»: беременная Лерчек о неожиданной мечте бойфренда
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.