Шойгу предупредил о подготовке «безумных планов» в Германии против России Шойгу: Германия готовит антироссийские планы вместо заботы о гражданах

Немецкое правительство разрабатывает грандиозные планы на случай «столкновения» с Россией вместо того, чтобы заниматься внутренними делами страны, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью РИА Новости. Он также напомнил, что европейская страна переживает масштабный экономический кризис.

Немецкие авантюристы от политики вместо того, чтобы бросить все ресурсы на улучшение социально-экономической ситуации в стране, усиленными темпами раздувают военные бюджеты, наращивают поставки вооружений на Украину, разрабатывают безумные оперативные планы на случай «российского вторжения», — подчеркнул Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза подчеркнул, что европейские страны не впервые раскручивают антироссийскую истерию среди своих граждан. По его словам, они научились этому приему не одно столетие назад.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент Сербии Александр Вучич прав, когда говорит о подготовке Европы к конфликту с Россией. Он пояснил, что увеличение военных бюджетов стран ЕС оборачивается не только перенапряжением их экономики, но и ведет к более тяжелым последствиям.