13 ноября 2025 в 09:41

«Не впервые»: Шойгу раскритиковал антироссийскую истерию в странах Европы

Шойгу: европейские страны не впервые настраивают свое население против России

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости/kremlin.ru

Европейские страны не впервые раскручивают антироссийскую истерию среди своих граждан, заявил РИА Новости секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. По его словам, они научились этому приему не одно столетие назад.

Такому приему в Европе научились не одно столетие назад и применяют его не впервые, — сказал Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза РФ заявил, что премьер Японии Санаэ Такаити взяла курс на политику реваншизма, предполагающую пересмотр итогов нанесенных военных и политических поражений и убытков. Он отметил, что неясно, как это сочетается с ее заявлениями о намерении нормализовать отношения с Россией.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент Сербии Александр Вучич прав, когда говорит о подготовке Европы к войне с Россией. Он пояснил, что увеличение военных бюджетов стран ЕС оборачивается не только перенапряжением их экономики, но и ведет к более тяжелым последствиям.

В то же время начальник Генштаба Франции генерал Фабьен Мандон обвинил Россию в организации нашествия постельных клопов, назвав это «дестабилизирующей операцией». Он заявил, что Москва целенаправленно пытается расколоть французское общество.

