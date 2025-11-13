Россиянам следует равняться на преподобных Спиридона и Никодима, чья святость была приобретена через честное исполнение ежедневных обязанностей, заявил NEWS.ru зампредседателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, 13 ноября, в день памяти этих святых, особенно важно осмыслить их духовный подвиг, служащий напоминанием о том, что угодить Господу можно любым трудом, совершаемым с молитвой и усердием.

13 ноября мы вспоминаем двух угодников Божиих, чей подвиг заключался не в проповеди перед тысячами, а в ежедневном, смиренном и очень важном труде на монастырской кухне. Они пекли просфоры, и в этом простом деле стяжали святость, показав нам, что угодить Господу можно любым честным трудом, если совершать его с молитвой и усердием. Преподобные Спиридон и Никодим доказали нам, что святость достигается не только в молитвенном уединении, но и в повседневных трудах на общее благо, — пояснил Иванов.

Он отметил, что в современном мире, где часто превозносятся карьера и успех, пример этих святых учит ценить тихий, но честный труд, который является фундаментом жизни любой общины. По его мнению, судьба Спиридона и Никодима является образцом соборности и взаимопомощи, когда каждый на своем месте вносит вклад в общее дело для духовной пользы всех.

Пример преподобных Спиридона и Никодима особенно важен сегодня, когда так много говорится о карьере и успехе. Они учат нас ценить тихий, но честный труд, который скрепляет жизнь любой общины, будь то монастырь или целое государство. В их судьбе мы видим образец соборности и взаимопомощи, когда каждый на своем месте делает одно общее дело для духовной пользы всех. Пусть их жизнь вдохновляет наших тружеников, хлеборобов, пекарей — всех, чьи руки созидают самое необходимое для жизни, — резюмировал Иванов.

