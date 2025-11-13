PlayStation может утратить права на свое название в России

PlayStation может утратить права на свое название в России «Постньюс»: у PlayStation 16 ноября 2025 года истечет регистрация в Роспатенте

У бренда PlayStation, принадлежащего Sony, 16 ноября 2025 года истечет регистрация в Роспатенте, пишет «Постньюс». Если компания не продлит знак № 337328 до этого дня, она потеряет исключительные права на использование названия.

В таком случае любой бизнес сможет отправить заявку на похожее обозначение. Это позволит ему выпускать свои товары под брендом PlayStation и использовать его в рекламе без согласия правообладателя.

Уточняется, что после истечения срока регистрации Sony выделят полгода для ее восстановления. При этом компания будет вынуждена оплатить повышенную пошлину.

Ранее Ассоциация японской анимации официально зарегистрировала свой товарный знак в России и готовится начать работу на местном рынке. Организация намерена продвигать японскую анимацию и развивать сотрудничество с российскими компаниями.