Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 10:38

PlayStation может утратить права на свое название в России

«Постньюс»: у PlayStation 16 ноября 2025 года истечет регистрация в Роспатенте

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

У бренда PlayStation, принадлежащего Sony, 16 ноября 2025 года истечет регистрация в Роспатенте, пишет «Постньюс». Если компания не продлит знак № 337328 до этого дня, она потеряет исключительные права на использование названия.

В таком случае любой бизнес сможет отправить заявку на похожее обозначение. Это позволит ему выпускать свои товары под брендом PlayStation и использовать его в рекламе без согласия правообладателя.

Уточняется, что после истечения срока регистрации Sony выделят полгода для ее восстановления. При этом компания будет вынуждена оплатить повышенную пошлину.

Ранее Ассоциация японской анимации официально зарегистрировала свой товарный знак в России и готовится начать работу на местном рынке. Организация намерена продвигать японскую анимацию и развивать сотрудничество с российскими компаниями.

бизнес
компании
бренды
Роспатент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ничего не соображает»: ветеран ЦСКА осудил Карпина за матч против Перу
Уловка фальшивого пилота обернулась крупным скандалом в Литве
Роботы-собаки начали помогать в борьбе с лесными пожарами
В Совфеде увидели в заявлении Пескова подтверждение мирных намерений России
«Важнейший вопрос»: раскрыто, почему США отказались конфисковать активы РФ
В МИД РФ высказались о возможном отказе ЕС в помощи Украине из-за коррупции
Памятник Сталину может появиться в одном из городов России
Аршавин объяснил, почему сборная России сыграла вничью против Перу
Врач объяснила, что грозит тем, кто ходит зимой без шапки
Савичева раскрыла нюансы специфики шоу-бизнеса
ЕК передаст Украине миллиарды евро за счет дохода от активов России
«Стыдно смотреть»: ветеран ЦСКА оценил игру сборной России против Перу
ЕС решил поддержать Киев на плаву новыми миллиардами
Людоед устроился в морг для поедания человеческой плоти
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после непродолжительного молчания
Девушка откусила парню язык во время поцелуя
Девочка подала тревожный сигнал о помощи во время съемок шоу «Школа»
В одной из арабских стран могут заработать карты «Мир»
Бывший российский мэр погиб в зоне СВО
Сотрудник ГАИ рассказал, кто будет отвечать за ДТП по вине подростков
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.