Адвокат рассказал о самых частых нарушениях закона по незнанию Адвокат Мартазов напомнил, что нецензурная брань в общественных местах запрещена

Многие россияне не знают, что нецензурная брань в общественных местах запрещена законом, заявил LIFE.ru адвокат Илья Мартазов. На самом деле за это нарушение грозит штраф до тысячи рублей.

Публикация чужих фотографий без разрешения также может привести к судебному разбирательству, предупредил Мартазов. В качестве другого частого нарушения по незнанию он назвал курение в подъездах и у входов в магазины. За это грозит штраф до трех тысяч рублей.

Еще одной распространенной ошибкой россиян, по его словам, является привычка устраивать шумные вечеринки или ремонт в ночное время. Согласно законам о тишине, за это предусмотрены штрафы до трех тысяч рублей.

Наконец, немало автомобилистов нарушают закон, когда паркуются у пешеходных переходов. Важно помнить, что остановка ближе пяти метров к «зебре» запрещена.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что плач и крики детей не подпадают под действие региональных законов о тишине, поскольку являются неконтролируемым источником шума. По его словам, привлечь родителей к административной ответственности за подобные звуки невозможно.