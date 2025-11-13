Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 10:57

Адвокат рассказал о самых частых нарушениях закона по незнанию

Адвокат Мартазов напомнил, что нецензурная брань в общественных местах запрещена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многие россияне не знают, что нецензурная брань в общественных местах запрещена законом, заявил LIFE.ru адвокат Илья Мартазов. На самом деле за это нарушение грозит штраф до тысячи рублей.

Публикация чужих фотографий без разрешения также может привести к судебному разбирательству, предупредил Мартазов. В качестве другого частого нарушения по незнанию он назвал курение в подъездах и у входов в магазины. За это грозит штраф до трех тысяч рублей.

Еще одной распространенной ошибкой россиян, по его словам, является привычка устраивать шумные вечеринки или ремонт в ночное время. Согласно законам о тишине, за это предусмотрены штрафы до трех тысяч рублей.

Наконец, немало автомобилистов нарушают закон, когда паркуются у пешеходных переходов. Важно помнить, что остановка ближе пяти метров к «зебре» запрещена.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что плач и крики детей не подпадают под действие региональных законов о тишине, поскольку являются неконтролируемым источником шума. По его словам, привлечь родителей к административной ответственности за подобные звуки невозможно.

адвокаты
общество
нарушения
законы
