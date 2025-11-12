Раскрыта предварительная причина обрушения «Снежкома» в Красногорске

Предварительной причиной обрушения части опорной колонны при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске могло стать нарушение технологии демонтажных работ. В результате инцидента пострадали два случайных прохожих, которые получили травмы, сообщили ТАСС в оперативных службах, занимающихся расследованием происшествия.

Как предварительно установлено, к обрушению части опорной колонны могло привести нарушение технологии демонтажа. Вероятно, не были учтены особенности конструкции и материалов опорной колонны. В целом же будут рассмотрены и другие причины ЧП, — указали источники.

В настоящее время проводится тщательное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Специалисты рассматривают различные версии случившегося, однако первоначальные данные указывают на нарушения в технологии сноса сооружения. Полная картина инцидента станет ясна после завершения всех необходимых экспертиз и обследования места происшествия.

Ранее сообщалось, что во время обрушения здания были повреждены припаркованные машины. Обломки комплекса рухнули на них и повредили облицовку соседнего дома. Власти города сообщили, что работы на объекте ведет подрядная организация ООО «Развитие». Ответственных за происшествие, в первую очередь, будут искать среди ее сотрудников.