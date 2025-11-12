Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 01:09

Раскрыта предварительная причина обрушения «Снежкома» в Красногорске

ТАСС: нарушение правил демонтажа могло стать причиной обрушения «Снежкома»

Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Обрушение конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть в Красногорске Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Предварительной причиной обрушения части опорной колонны при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске могло стать нарушение технологии демонтажных работ. В результате инцидента пострадали два случайных прохожих, которые получили травмы, сообщили ТАСС в оперативных службах, занимающихся расследованием происшествия.

Как предварительно установлено, к обрушению части опорной колонны могло привести нарушение технологии демонтажа. Вероятно, не были учтены особенности конструкции и материалов опорной колонны. В целом же будут рассмотрены и другие причины ЧП, — указали источники.

В настоящее время проводится тщательное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Специалисты рассматривают различные версии случившегося, однако первоначальные данные указывают на нарушения в технологии сноса сооружения. Полная картина инцидента станет ясна после завершения всех необходимых экспертиз и обследования места происшествия.

Ранее сообщалось, что во время обрушения здания были повреждены припаркованные машины. Обломки комплекса рухнули на них и повредили облицовку соседнего дома. Власти города сообщили, что работы на объекте ведет подрядная организация ООО «Развитие». Ответственных за происшествие, в первую очередь, будут искать среди ее сотрудников.

обрушения
демонтажи
комплексы
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снаряд с гвоздями»: появились детали инцидента с ребенком в Подмосковье
Порошенко объявил войну Зеленскому и позвал на помощь НАТО: что дальше
Два российских аэропорта внезапно закрылись для самолетов
Звезда фильма «Брюс Всемогущий» умерла в хосписе
Центробанк принимает новые меры для защиты россиян от мошенников
Почему турецкий самолет С-130 разбился в Грузии: самые реальные причины
Гороскоп 12 ноября: кому нельзя за руль и зачем искать общее дело для семьи
Названы две версии крушения турецкого военного самолета в Грузии
Раскрыта предварительная причина обрушения «Снежкома» в Красногорске
«Я всегда буду рядом»: история любви Медведевой и танцора Гайнутдинова
Отставка правительства Украины: главное условие, когда произойдет
Взрыв в подмосковном Красногорске: пострадал ребенок, что известно
«Между молотом и наковальней»: Европа готовится к противостоянию с РФ
В Подмосковье ребенок потянулся за деньгами и получил страшную травму
Фаза Луны сегодня, 12 ноября: кормим кошек рыбой, учимся новому, ищем тайны
Составлен список лучших экранизаций произведений Достоевского
Приметы 12 ноября: Зиновий и Зиновия, Синичкин день, обряды с птицами
Силы ПВО сработали над четырьмя регионами России
Пластика без наркоза, клетки эмбрионов: как Гурченко боролась за молодость
Небо в Калуге осталось без самолетов
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.