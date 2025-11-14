Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 17:23

Фигуранту дела «Снежкома» избрали меру пресечения

Фигуранту дела об обрушении в Красногорске «Снежкома» назначили запрет действий

Избрание меры пресечения ответственному за демонтаж ГК «Снежком» Руслану Хахаеву Избрание меры пресечения ответственному за демонтаж ГК «Снежком» Руслану Хахаеву Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Суд в Подмосковье избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для представителя строительной компании, которая проводила демонтаж горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске, сообщает ТАСС. Причиной возбуждения уголовного дела стало обрушение части конструкции.

Суд в Подмосковье избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Симоняна Игоря Шотаевича, — рассказал источник.

Как уточнил собеседник, подозреваемым является начальник строительного участка организации. Его задержали по подозрению в нарушении требований безопасности, предусмотренных ч. 1 ст. 216 УК РФ. Следственные действия продолжаются.

Ранее ущерб от обрушения конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске предварительно оценили в 100 млн рублей. По данным РСА, инцидент затронул соседний жилой дом и более 140 припаркованных автомобилей.

Позднее юрист Игорь Трунов заявил, что владельцы автомобилей смогут получить компенсацию через ОСАГО или в рамках уголовного дела о халатности. Эксперт пояснил, что страховая компания выплатит возмещение и взыщет средства с подрядчика, а при наличии пострадавших возможно возбуждение уголовного дела с последующим гражданским иском о возмещении вреда.

Красногорск
Следственный комитет
демонтажи
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шантаж, СИЗО и видео в ванной: вебкам-модель обвинили в педофилии
В Госдуме объяснили, почему Telegram закрыт путь в белый список
Электрик набросился с ножом на знакомых и убил главу семейства
Москвичам рассказали, будет ли декабрь снежным
МИД РФ оценил запрет ЕС выдачи многократных виз гражданам России
Лидера челябинской ОПГ задержали
«Через Google — все»: в Госдуме о штрафах за вход через иностранные сервисы
Зеленский исключил из СНБО министров на фоне коррупционного скандала
Мать «кормила» двухлетнего ребенка пивом и наркотиками
В российском регионе у ОПГ отобрали имущество
Секреты кролика в сметане: идеальный ужин для всей семьи
Мужчина пересадил волосы в Турции и внезапно умер
Стало известно, какие средства ПВО Зеленский выпрашивает у Запада
«Лучшая дипломатия»: ВСУ призвали не расслабляться после удара возмездия РФ
Переводы себе по СБП и не только: какие операции попали в черный список ЦБ
Минцифры сообщило об обновлении белого списка
Mash: Роскомнадзор опроверг внесение Telegram в белый список
Мать качала трехлетнего сына на качелях почти двое суток, пока тот не умер
Появились кадры боя российской армии с огромными дронами ВСУ
Продавца «Лэтуаль» вернули на работу после незаконного увольнения
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.