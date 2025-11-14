Фигуранту дела «Снежкома» избрали меру пресечения Фигуранту дела об обрушении в Красногорске «Снежкома» назначили запрет действий

Суд в Подмосковье избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для представителя строительной компании, которая проводила демонтаж горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске, сообщает ТАСС. Причиной возбуждения уголовного дела стало обрушение части конструкции.

Суд в Подмосковье избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Симоняна Игоря Шотаевича, — рассказал источник.

Как уточнил собеседник, подозреваемым является начальник строительного участка организации. Его задержали по подозрению в нарушении требований безопасности, предусмотренных ч. 1 ст. 216 УК РФ. Следственные действия продолжаются.

Ранее ущерб от обрушения конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске предварительно оценили в 100 млн рублей. По данным РСА, инцидент затронул соседний жилой дом и более 140 припаркованных автомобилей.

Позднее юрист Игорь Трунов заявил, что владельцы автомобилей смогут получить компенсацию через ОСАГО или в рамках уголовного дела о халатности. Эксперт пояснил, что страховая компания выплатит возмещение и взыщет средства с подрядчика, а при наличии пострадавших возможно возбуждение уголовного дела с последующим гражданским иском о возмещении вреда.