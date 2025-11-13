Стало известно, сколько средств выделят на инфраструктуру ЖКХ Подмосковья Глава МЭФ МО Прянчиков: на обновление инфраструктуры ЖКХ выделят 95 млрд рублей

В Подмосковье на государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2026 году выделят 95 млрд рублей, пишет 360.ru со ссылкой на главу Министерства экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) Дмитрия Прянчикова. Это стало одним из крупнейших инвестиционных вложений региона.

На обновление системы теплоснабжения направят 43 млрд рублей, отметил Прянчиков. На эту сумму в регионе планируется построить и обновить 213 котельных. Помимо этого, власти Московской области намерены модернизировать 81 центральный тепловой пункт и отремонтировать 180 километров теплосетей.

В Подмосковье также продолжат обновление сетей водоснабжения и водоотведения. В 2026 году запланированы работы на 475 объектах региона с общим бюджетом 50 млрд рублей.

Ранее вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов заявил, что в регионе до конца 2025 года отремонтируют 1,8 тыс. подъездов. По его словам, работы затронут почти 400 жилых домов и 289 тыс. человек.