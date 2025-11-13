Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:09

Стало известно, сколько средств выделят на инфраструктуру ЖКХ Подмосковья

Глава МЭФ МО Прянчиков: на обновление инфраструктуры ЖКХ выделят 95 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье на государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2026 году выделят 95 млрд рублей, пишет 360.ru со ссылкой на главу Министерства экономики и финансов Московской области (МЭФ МО) Дмитрия Прянчикова. Это стало одним из крупнейших инвестиционных вложений региона.

На обновление системы теплоснабжения направят 43 млрд рублей, отметил Прянчиков. На эту сумму в регионе планируется построить и обновить 213 котельных. Помимо этого, власти Московской области намерены модернизировать 81 центральный тепловой пункт и отремонтировать 180 километров теплосетей.

В Подмосковье также продолжат обновление сетей водоснабжения и водоотведения. В 2026 году запланированы работы на 475 объектах региона с общим бюджетом 50 млрд рублей.

Ранее вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов заявил, что в регионе до конца 2025 года отремонтируют 1,8 тыс. подъездов. По его словам, работы затронут почти 400 жилых домов и 289 тыс. человек.

Подмосковье
регионы
ЖКХ
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта новая многоходовая схема мошенников с имитацией взлома
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Два человека пострадали при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей
В Кремле назвали Стубба «ястребом-милитаристом»
Сомнолог дала советы, как легко просыпаться в темное время года
В Кремле ответили, что ждет США в случае ядерных испытаний
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.