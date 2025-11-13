Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 11:59

В Совфеде увидели в заявлении Пескова подтверждение мирных намерений России

Карасин: слова Пескова о Трампе говорят о готовности России к поиску компромисса

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о возможной роли американского лидера Дональда Трампа в разрешении украинского конфликта отражает конструктивный подход Москвы к вопросу урегулирования кризиса и готовность к диалогу, заявил в беседе с Lenta.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Сенатор поддержал позицию представителя Кремля.

Полностью согласен с пресс-секретарем президента. Это важное заявление, потому что оно свидетельствует о том, что мы настроены на поиск взаимоприемлемых решений, которые подойдут всем. И это будет не спонтанное какое-то решение, а работа, настроенная на длительную временную перспективу. Об этом идет речь, — объяснил Карасин.

Ранее Песков заявил, что отношения России и США имеют блестящие перспективы, но стороны пока теряют время и деньги. По его мнению, следует улучшать и открывать новые возможности для экономического сотрудничества Вашингтона и Москвы.

До этого помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что контакты России с США поддерживаются на различных уровнях. Он признал, что «революционных новостей» нет, однако нельзя сказать о паузе в отношениях. Ушаков также отметил, что обсудить с Вашингтоном тему дипломатической собственности и недвижимости пока не удалось. По его словам, процесс продвигается медленнее, чем хотелось бы.

Дмитрий Песков
Дональд Трамп
Григорий Карасин
Совфед
