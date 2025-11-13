Отец владельца крупной лабораторной службы обвинил сына в присвоении акций

Отец совладельца лабораторной службы «Хеликс» считает, что сын лишил его пакета акций, пишет «Фонтанка». По словам сооснователя компании Владимира Андрейчука, с 2006 года он владел долей в 6,5%, однако, когда решил продать свою часть, выяснил, что сын Юрий якобы уже оформил ее на себя.

Первое заседание уже состоялось. К процессу в качестве третьих лиц привлечены основные собственники бизнеса — Юрий Андрейчук и Дарья Горякина. Из выписки ЕГРЮЛ следует, что доля Андрейчука, которую он оценивает минимум в 100 млн рублей, пропала. Сейчас активы распределены поровну между сыном и Горякиной.

В какой-то момент я подсказал сыну, что перспективным будет направление медицинских исследований и профинансировал развитие лабораторной службы. Занимался подбором персонала, помещений для создания лабораторий, — поделился истец.

Оказалось, по словам адвоката Алексея Лесникова, Андрейчук-старший лишился доли еще в 2013 году. Он направлял запросы руководству «Хеликса» и пытался связаться с родственником напрямую, однако так и не получил ответа.

