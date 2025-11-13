Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 11:07

Отец владельца крупной лабораторной службы обвинил сына в присвоении акций

Отец лабораторной службы «Хеликс» обвинил сына в присвоении своих акций

Генеральный директор лабораторной службы Helix Юрий Андрейчук Генеральный директор лабораторной службы Helix Юрий Андрейчук Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Отец совладельца лабораторной службы «Хеликс» считает, что сын лишил его пакета акций, пишет «Фонтанка». По словам сооснователя компании Владимира Андрейчука, с 2006 года он владел долей в 6,5%, однако, когда решил продать свою часть, выяснил, что сын Юрий якобы уже оформил ее на себя.

Первое заседание уже состоялось. К процессу в качестве третьих лиц привлечены основные собственники бизнеса — Юрий Андрейчук и Дарья Горякина. Из выписки ЕГРЮЛ следует, что доля Андрейчука, которую он оценивает минимум в 100 млн рублей, пропала. Сейчас активы распределены поровну между сыном и Горякиной.

В какой-то момент я подсказал сыну, что перспективным будет направление медицинских исследований и профинансировал развитие лабораторной службы. Занимался подбором персонала, помещений для создания лабораторий, — поделился истец.

Оказалось, по словам адвоката Алексея Лесникова, Андрейчук-старший лишился доли еще в 2013 году. Он направлял запросы руководству «Хеликса» и пытался связаться с родственником напрямую, однако так и не получил ответа.

Ранее стало известно, что связанная с сетью отелей Marriott компания Sonder, которая занимается краткосрочной арендой жилья, заявила о планах объявить себя банкротом и выставила постояльцев на улицу. Сделка с Marriott Bonvoy должна была поддержать компанию после тяжелых последствий пандемии. Однако Marriott прекратила 20-летнее соглашение из-за невыполнения обязательств второй стороны. В итоге пострадали постояльцы отелей, которых заставили покинуть оплаченные номера.

суды
акции
компании
адвокаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта реальная ситуация по гриппу в Москве
«Ничего не соображает»: ветеран ЦСКА осудил Карпина за матч против Перу
Уловка фальшивого пилота обернулась крупным скандалом в Литве
Роботы-собаки начали помогать в борьбе с лесными пожарами
В Совфеде увидели в заявлении Пескова подтверждение мирных намерений России
«Важнейший вопрос»: раскрыто, почему США отказались конфисковать активы РФ
В МИД РФ высказались о возможном отказе ЕС в помощи Украине из-за коррупции
Памятник Сталину может появиться в одном из городов России
Аршавин объяснил, почему сборная России сыграла вничью против Перу
Врач объяснила, что грозит тем, кто ходит зимой без шапки
Савичева раскрыла нюансы специфики шоу-бизнеса
ЕК передаст Украине миллиарды евро за счет дохода от активов России
«Стыдно смотреть»: ветеран ЦСКА оценил игру сборной России против Перу
ЕС решил поддержать Киев на плаву новыми миллиардами
Людоед устроился в морг для поедания человеческой плоти
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с звучавшим накануне СВО словом
Девушка откусила парню язык во время поцелуя
Девочка подала тревожный сигнал о помощи во время съемок шоу «Школа»
В одной из арабских стран могут заработать карты «Мир»
Бывший российский мэр погиб в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.