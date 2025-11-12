Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 20:22

Партнер Mariott выкинул постояльцев отелей на улицу

Связанная с Mariott компания обанкротилась и выгнала клиентов отелей на улицу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Связанная с сетью отелей Marriot компания Sonder, занимающаяся краткосрочной арендой жилья, заявила о планах объявить себя банкротом и выставила постояльцев на улицу, пишет CNBC. Некоторые гости рассказали, что им предложили освободить свои номера менее чем за 24 часа.

Сделка, заключенная в августе 2024 года, позволяла бронировать отели Sonder через сайт Marriott Bonvoy. Она стала настоящим спасением для компании, переживавшей серьезные финансовые трудности после пандемии COVID-19.

Однако в воскресенье Marriott объявила, что 20-летнее лицензионное соглашение с Sonder прекращено. В компании уточнили, что контракт больше не действует из-за невыполнения обязательств партнером, — сказано в публикации.

В итоге пострадали постояльцы отелей. Одна из путешественниц Конни Янг рассказала, что внесла предоплату за проживание в отеле Sonder Battery Park в Нью-Йорке с 7 по 17 ноября. По ее словам, 9 ноября она получила электронное письмо, в котором говорилось, что ей необходимо освободить отель к 9 утра следующего дня.

Моя соседка помогает мужу пройти курс лечения от рака, и они оплатили месяц. Это выше моего понимания, — сообщила женщина.

Ранее сообщалось, что застрявшие на Кубе россияне устроили забастовку и отказались заселяться в другие отели, куда их перенаправили из-за урагана «Мелисса». Самолет с россиянами не смог приземлиться в аэропорту провинции Ольгин из-за погоды, поэтому борт был перенаправлен на курорт Варадеро. Сперва туристам пообещали организовать трансфер, но позже предложили остаться.

