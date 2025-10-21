Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 10:00

Минтай по этому рецепту получается вкуснейший: нужны лишь овощи и особая подлива — скучная рыбка превратится в шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думаете, что минтай — это скучная рыба, этот рецепт докажет обратное! В сочетании с овощами и нежным сметанно-томатным соусом он превращается в сочное, ароматное и очень домашнее блюдо, которое не требует особых кулинарных навыков. Отличный вариант для ужина, когда хочется чего-то вкусного, но без лишней возни.

Возьмите около 1,3 кг минтая, нарежьте его порционными кусками, посолите и приправьте специями. Обжарьте на смеси сливочного и растительного масла до легкой корочки, а затем уберите на тарелку. На той же сковороде пассеруйте 400 г лука, добавьте 200 г сладкого перца и столько же помидоров, готовьте, пока овощи не станут мягкими. Введите ложку томатной пасты, чуть горчицы, пару столовых ложек сметаны, немного измельченного чеснока и влейте 100 мл воды. Верните рыбу к овощам, накройте крышкой и тушите около 15 минут. В результате получится нежнейшее блюдо с насыщенным соусом, которое отлично сочетается с рисом, картофелем или просто ломтиком свежего хлеба.

Ранее мы готовили минтай в яичной шубке. Если не готовили так, многое потеряли. Простой рецепт без рыбного запаха и с нежностью суфле.

