Минтай по этому рецепту получается вкуснейший: нужны лишь овощи и особая подлива — скучная рыбка превратится в шедевр

Если вы думаете, что минтай — это скучная рыба, этот рецепт докажет обратное! В сочетании с овощами и нежным сметанно-томатным соусом он превращается в сочное, ароматное и очень домашнее блюдо, которое не требует особых кулинарных навыков. Отличный вариант для ужина, когда хочется чего-то вкусного, но без лишней возни.

Возьмите около 1,3 кг минтая, нарежьте его порционными кусками, посолите и приправьте специями. Обжарьте на смеси сливочного и растительного масла до легкой корочки, а затем уберите на тарелку. На той же сковороде пассеруйте 400 г лука, добавьте 200 г сладкого перца и столько же помидоров, готовьте, пока овощи не станут мягкими. Введите ложку томатной пасты, чуть горчицы, пару столовых ложек сметаны, немного измельченного чеснока и влейте 100 мл воды. Верните рыбу к овощам, накройте крышкой и тушите около 15 минут. В результате получится нежнейшее блюдо с насыщенным соусом, которое отлично сочетается с рисом, картофелем или просто ломтиком свежего хлеба.

