Минтай в яичной шубке — если не готовили так, многое потеряли: простой рецепт без рыбного запаха и с нежностью суфле

Если вам хочется приготовить что-то полезное, но вкусное, попробуйте запечь рыбу в омлете с сыром — простое, но необыкновенно нежное блюдо. Оно подходит и для ужина после рабочего дня, и для легкого завтрака, когда хочется белковой пищи без лишнего жира. Рыба, заключенная в воздушный омлет, получается сочной, а аппетитная сырная корочка делает вкус насыщенным и домашним.

Для этого возьмите филе минтая — около полкило, немного лимонного сока, щепотку соли и перца. Пока рыба слегка маринуется, взбейте пять яиц, добавьте в них зелень и измельченные грецкие орехи, которые придадут приятную текстуру и ореховый аромат. Через 10 минут запекания рыбы залейте её омлетной смесью и посыпьте сотней граммов тертого твердого сыра. Ещё немного времени в духовке — и на столе появится блюдо, которое выглядит как из ресторана, но готовится элементарно. Легкое, сытное и полезное — настоящий подарок для тех, кто ценит вкус и заботится о фигуре.

