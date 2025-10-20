Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 18:38

Минтай в яичной шубке — если не готовили так, многое потеряли: простой рецепт без рыбного запаха и с нежностью суфле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вам хочется приготовить что-то полезное, но вкусное, попробуйте запечь рыбу в омлете с сыром — простое, но необыкновенно нежное блюдо. Оно подходит и для ужина после рабочего дня, и для легкого завтрака, когда хочется белковой пищи без лишнего жира. Рыба, заключенная в воздушный омлет, получается сочной, а аппетитная сырная корочка делает вкус насыщенным и домашним.

Для этого возьмите филе минтая — около полкило, немного лимонного сока, щепотку соли и перца. Пока рыба слегка маринуется, взбейте пять яиц, добавьте в них зелень и измельченные грецкие орехи, которые придадут приятную текстуру и ореховый аромат. Через 10 минут запекания рыбы залейте её омлетной смесью и посыпьте сотней граммов тертого твердого сыра. Ещё немного времени в духовке — и на столе появится блюдо, которое выглядит как из ресторана, но готовится элементарно. Легкое, сытное и полезное — настоящий подарок для тех, кто ценит вкус и заботится о фигуре.

Ранее мы делились рецептом рулетиков из лаваша, без которых не обходится ни один праздник. Любители рыбки оценят по достоинству.

Читайте также
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — вкусные и сочные стожки из фарша! Простой и вкусный ужин
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — вкусные и сочные стожки из фарша! Простой и вкусный ужин
Минтай не жарю, готовлю старым проверенным способом: кроме рыбки понадобятся лишь масло и лук
Общество
Минтай не жарю, готовлю старым проверенным способом: кроме рыбки понадобятся лишь масло и лук
Зеленый горошек сделает из минтая бомбическое блюдо: рецепт ужина с рыбкой за 15 минут
Общество
Зеленый горошек сделает из минтая бомбическое блюдо: рецепт ужина с рыбкой за 15 минут
Не нужно недооценивать минтай: с этим рецептом со сливочным соусом рыба превратится в шедевр
Общество
Не нужно недооценивать минтай: с этим рецептом со сливочным соусом рыба превратится в шедевр
Просто смешать и запечь: готовим сливочную запеканку из риса с индейкой — некалорийно и очень вкусно
Общество
Просто смешать и запечь: готовим сливочную запеканку из риса с индейкой — некалорийно и очень вкусно
минтай
запеканка
рыба
простые рецепты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп пригрозил миру секретным оружием
Стало известно, когда Трамп может посетить Китай
Развод с Сексте, долги, мнение об СВО: где сейчас актер Максим Матвеев
Печально известный колл-центр с россиянами накрыли у тайской границы
Российская теннисистка Тимофеева сменила гражданство
Установлена полная хронология ограбления в Лувре
Не все страны ЕС изъявили желание участвовать в «трибунале» против России
Ученые нашли революционный способ вернуть зрение
«Все полетело в пропасть»: писатель оценил роль Горбачева в развале СССР
ЕС предупредили о серьезных последствиях энергетических санкций против РФ
Трамп надеется на заключение честной торговой сделки с КНР
Трамп заявил о стабильных отношениях с Китаем
«Дневник доктора Зайцевой», ипотека, Латвия: как живет актриса Яна Крайнова
Лолите пришлось обратиться к психиатру
Трамп пообещал, что США «утонут» в минералах
В Госдуме рассказали о новой «лотерейной» схеме мошенников
Военэксперт оценил боевые качества наемников в рядах ВСУ
Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте
Вратаря заманили на просмотр в команду, а затем похитили и убили
Рубио озвучил важный аспект в работе над достижением мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.