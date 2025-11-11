Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 09:02

Маринованные огурцы вместо томатной пасты: секрет необычного гуляша с кислинкой — рецепт мяса по-самарски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт перевернет ваше представление о тушеной говядине. Маринованные огурцы, которые обычно служат закуской, здесь становятся главным секретом невероятно ароматного соуса.

Для блюда мне понадобится: говядина (800 г), маринованные огурцы (3 шт.), лук (2 шт.), сметана (3 ст. л.), чеснок (2–3 зубчика), кориандр (0,5 ч. л.), соль, перец, растительное масло.

Говядину нарезаю кубиками среднего размера. В толстостенной кастрюле или сотейнике хорошо разогреваю масло и обжариваю мясо партиями до румяной корочки со всех сторон. Возвращаю всю говядину в кастрюлю, добавляю нарезанный полукольцами лук и пассерую до мягкости лука. Маринованные огурцы нарезаю тонкой соломкой и добавляю к мясу. Вливаю сметану, добавляю молотый кориандр, выдавливаю чеснок. Заливаю водой так, чтобы жидкость покрывала мясо примерно наполовину. Солю, перчу по вкусу. Довожу до кипения, затем убавляю огонь до минимального. Накрываю крышкой и томлю 1,5 часа. Если жидкость выкипает, подливаю немного горячей воды. В результате говядина становится очень мягкой, а соус приобретает насыщенный вкус с приятной кислинкой от огурцов. Подаю с картофельным пюре, пастой или гречневой кашей.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

еда
рецепты
мясо
огурцы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
