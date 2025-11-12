Хрустящие шарики из крабовых палочек и риса: шедевр на Новый год за 5 минут — быстро и из минимального набора продуктов

Эти суши-шарики станут вашим спасением! Они сочетают в себе нежность творожного сыра, аромат крабовых палочек и хрустящую панировку. Идеальный способ «спасти» вчерашний рис и создать кулинарный шедевр буквально за пять минут!

Для приготовления возьмите примерно 2 стакана вареного риса, добавьте 6 измельченных крабовых палочек, столовую ложку творожного сыра, 100 грамм тертого твердого сыра и 2 столовые ложки икры-пасты. Тщательно перемешайте все ингредиенты — если руки слегка смочить водой, масса будет легче формироваться. Теперь катаем аккуратные шарики, обваливаем их сначала во взбитых яйцах (2 штуки), затем в панировочных сухарях. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки со всех сторон. Подавать можно с соевым соусом и васаби — ваши гости точно не поверят, что это чудо готовится так быстро и из минимального набора продуктов!

