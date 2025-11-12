Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 16:30

Хрустящие шарики из крабовых палочек и риса: шедевр на Новый год за 5 минут — быстро и из минимального набора продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие шарики из крабовых палочек и риса: шедевр на Новый год за 5 минут — быстро и из минимального набора продуктов. Эти суши-шарики станут вашим спасением! Они сочетают в себе нежность творожного сыра, аромат крабовых палочек и хрустящую панировку. Идеальный способ «спасти» вчерашний рис и создать кулинарный шедевр буквально за пять минут!

Для приготовления возьмите примерно 2 стакана вареного риса, добавьте 6 измельченных крабовых палочек, столовую ложку творожного сыра, 100 грамм тертого твердого сыра и 2 столовые ложки икры-пасты. Тщательно перемешайте все ингредиенты — если руки слегка смочить водой, масса будет легче формироваться. Теперь катаем аккуратные шарики, обваливаем их сначала во взбитых яйцах (2 штуки), затем в панировочных сухарях. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки со всех сторон. Подавать можно с соевым соусом и васаби — ваши гости точно не поверят, что это чудо готовится так быстро и из минимального набора продуктов!

Ранее мы готовили закуску на Новый год «Хвост павлина». Яркое украшение праздничного стола из простых продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Ленивый ужин — горбуша в сметане на сковороде: рыбка по этому рецепту получается необыкновенно нежная, сочная и вкусная .
Общество
Ленивый ужин — горбуша в сметане на сковороде: рыбка по этому рецепту получается необыкновенно нежная, сочная и вкусная .
Смешиваю сухие макароны с курицей и запекаю ужин со сметанной корочкой: элементарный рецепт
Общество
Смешиваю сухие макароны с курицей и запекаю ужин со сметанной корочкой: элементарный рецепт
Готовлю тефтели не из фарша, а из печени — мой секрет нежности в томатном соусе
Общество
Готовлю тефтели не из фарша, а из печени — мой секрет нежности в томатном соусе
Как? Вы еще не готовили плов с капустой? Обалденный рецепт в 1 сковороде — вкусно, быстро, без заморочек
Общество
Как? Вы еще не готовили плов с капустой? Обалденный рецепт в 1 сковороде — вкусно, быстро, без заморочек
Не думал, что рис может быть таким вкусным и ароматным, — готовлю по рецепту из Индии
Общество
Не думал, что рис может быть таким вкусным и ароматным, — готовлю по рецепту из Индии
рис
крабовые палочки
простой рецепт
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе сообщили об опасности бактерий, найденных у солдат на Украине
Суд взялся за спор о месте жительства детей Товстик
Суд поставил точку в слухах о разводе Богатырева и Арнтгольц
Владимира Симонова проводили в последний путь
Мошенников из Перми осудили за инсценировку ДТП
Раскрыты детали оставившего школьника без пальцев в Красногорске СВУ
Песков раскрыл критерии выбора гостей для кремлевской квартиры Путина
Зеленский готовит санкции против двух фигурантов скандала с «Энергоатомом»
Новая угроза, истерика или провокации? Как используют взрыв в Красногорске
В Дагестане арестовал за взятку директора медучилища
«Жрет изнутри»: Песков рассказал, что погубит нынешнее руководство Украины
Акинфеев объяснил, почему не читал автобиографии спортсменов
Песков заявил об открытости России к переговорам с Украиной
В Кремле указали еще одну цель атак Киева на мирные объекты
Песков объяснил, кто поощряет Киев к продолжению конфликта
В Госдуме высказались о словах Кличко про снижение возраста мобилизации
В Госдуме оценили идею разрешить россиянам работать на больничном
Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов
Путин обсудил с Токаевым работу Каспийского консорциума
Токаев рассказал, как воспринимают Путина в мире
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.