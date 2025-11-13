Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 10:55

Шойгу назвал проблемы западных стран из-за спонсирования Киева

Шойгу: западным спонсорам Киева все труднее оправдывать рост цен

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Западные страны, финансирующие Киев, сталкиваются с растущими трудностями при оправдании перед своими гражданами, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что речь идет о росте тарифов на электроэнергию, урезании социальных льгот и сокращении рабочих мест.

С каждым днем спонсорам все сложнее объяснять своим налогоплательщикам, почему дорожает электроэнергия, закрываются производства, сокращаются социальные гарантии и рабочие места, — сказал он.

Ранее секретарь Совбеза подчеркнул, что европейские страны не впервые раскручивают антироссийскую истерию среди своих граждан. По его словам, они научились этому приему не одно столетие назад.

Также Шойгу заявил, что немецкое правительство разрабатывает грандиозные планы на случай «столкновения» с Россией, вместо того чтобы заниматься внутренними делами страны. Он также напомнил, что европейская страна переживает масштабный экономический кризис.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент Сербии Александр Вучич прав, когда говорит о подготовке Европы к войне с Россией. Он пояснил, что увеличение военных бюджетов стран ЕС оборачивается не только перенапряжением их экономики, но и ведет к более тяжелым последствиям.

Сергей Шойгу
Киев
Запад
безработица
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России ожидают почти рекордный урожай винограда по итогам года
В Германии раскрыли необычную деталь грядущей призывной системы
Стало известно, сколько средств выделят на инфраструктуру ЖКХ Подмосковья
ФосАгро в Самаре представила программу развития массового детского спорта
Несовершеннолетних студента и школьника допросили после избиения подростков
Раскрыта реальная ситуация по гриппу в Москве
«Ничего не соображает»: ветеран ЦСКА осудил Карпина за матч против Перу
Уловка фальшивого пилота обернулась крупным скандалом в Литве
Роботы-собаки начали помогать в борьбе с лесными пожарами
В Совфеде увидели в заявлении Пескова подтверждение мирных намерений России
«Важнейший вопрос»: раскрыто, почему США отказались конфисковать активы РФ
В МИД РФ высказались о возможном отказе ЕС в помощи Украине из-за коррупции
Памятник Сталину может появиться в одном из городов России
Аршавин объяснил, почему сборная России сыграла вничью против Перу
Врач объяснила, что грозит тем, кто ходит зимой без шапки
Савичева раскрыла нюансы специфики шоу-бизнеса
ЕК передаст Украине миллиарды евро за счет дохода от активов России
«Стыдно смотреть»: ветеран ЦСКА оценил игру сборной России против Перу
ЕС решил поддержать Киев на плаву новыми миллиардами
Людоед устроился в морг для поедания человеческой плоти
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.