Западные страны, финансирующие Киев, сталкиваются с растущими трудностями при оправдании перед своими гражданами, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что речь идет о росте тарифов на электроэнергию, урезании социальных льгот и сокращении рабочих мест.

С каждым днем спонсорам все сложнее объяснять своим налогоплательщикам, почему дорожает электроэнергия, закрываются производства, сокращаются социальные гарантии и рабочие места, — сказал он.

Ранее секретарь Совбеза подчеркнул, что европейские страны не впервые раскручивают антироссийскую истерию среди своих граждан. По его словам, они научились этому приему не одно столетие назад.

Также Шойгу заявил, что немецкое правительство разрабатывает грандиозные планы на случай «столкновения» с Россией, вместо того чтобы заниматься внутренними делами страны. Он также напомнил, что европейская страна переживает масштабный экономический кризис.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент Сербии Александр Вучич прав, когда говорит о подготовке Европы к войне с Россией. Он пояснил, что увеличение военных бюджетов стран ЕС оборачивается не только перенапряжением их экономики, но и ведет к более тяжелым последствиям.